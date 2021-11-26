校园食品安全事件调查，不能是笔“糊涂账”

今年9月，河北霸州市东方金子塔学校部分学生出现不同程度的恶心、呕吐等症状，导致100多名学生前往医院就诊，其中有学生被确诊为急性肾小球肾炎。9月23日，霸州市发布调查结论称：通过对食堂留样柜标本实验室检测、分析，部分样品中检出了金黄色葡萄球菌。参照《食品安全国家标准食品中致病菌限量（GB29921-2013）》的有关规定，检测结果未超出该标准中金黄色葡萄球菌的最高限值（1000CFU/g）。

作为记者，我对这起事件进行了采访、报道，对事件的结果十分关心。近日，有家长反映：孩子当天中午在学校食堂吃的最多的食物是猪心，但霸州市疾控中心的采样中并不包括猪心。

此前，霸州市公安局曾依据《食品安全法》《治安管理处罚法》等规定，对学校法定代表人宗某某作出治安拘留10日的处罚，处罚原因是“拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估”和“阻碍国家机关工作人员依法执行职务”。这些表述难免让部分家长怀疑：食品标本是否遭到了人为破坏，导致调查组采样不全？

在采访过程中，我从相关医学专家处了解到：学生们恶心、呕吐，符合金黄色葡萄球菌导致食物中毒引起的临床症状；此外，金黄色葡萄球菌感染也会让人患上急性肾小球肾炎。结合专家意见，不禁要问：这么多学生上吐下泻，是不是食物中毒事件？如果食物中金黄色葡萄球菌含量真的符合国家标准，学生们的身体为何会出现这么大的反应？学生们的致病原因究竟为何？调查组当时的采样又是否完全？在霸州市的调查报告中，这些问题并没有得到充分解答。对于这样一起事关未成年人身体健康的校园食品安全事件，这样的调查结论难免让人质疑。

针对调查现状，一位家长无奈地说：“事情已经发生两个多月了，我感觉这件事就像没发生过一样。”有家长前往霸州市疾控中心，查看自家孩子当时呕吐物的检测报告，也遭到了对方的拒绝。疾控中心工作人员表示：报告只给政府，不给个人。这样的做法，只会加深家长的疑虑，而无助于问题的解决。

此前，教育部曾多次发文，要求各地严格执行学校食品安全问责制，对学校食品安全事件的原因和责任一查到底，对因疏于管理、措施落实不到位造成食物中毒事件的学校和责任人要严肃查处。如今，对这起事件的调查，仍有许多“未解之谜”，尚不能完全解答家长及公众的疑惑。对此，多位家长表示：希望霸州市有关部门或上级部门能重启调查，解答上述疑问，并从中吸取经验教训，避免类似事件发生。

在制度层面上，国家对学校食堂的整体环境卫生、设施设备、食品采购及存放、食品添加剂使用记录情况、食堂从业人员资质等关键环节都有明确规定。只要校方严格执行相关规定，相关部门尽到监管职责，类似的突发性校园食品安全事件完全可以避免。面对业已发生的校园食品安全事件，详尽、透明的事后调查至关重要。除此之外，有关部门对学校食堂的平日监管也不能放松。学校食堂有没有认真落实食品安全管理制度、食堂从业人员健康体检以及培训情况是否到位？每个攸关学生健康的细节都不可忽视。