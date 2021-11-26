科技创新让更多人享受优质医疗服务（品牌论）

提到生物医疗，你会想到什么？身穿“白大褂”摇试管的研发人员？“科技感”十足的机械化流水线？其实，生物医疗离我们并不遥远，新冠疫苗、生物检测设备、可再生的生物材料……越来越多的产品逐渐走进大众视野，为日常生活带来方便。

历经多年发展，中国已初步建成专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的医疗器械产业体系；国内企业已能生产绝大多数常用医疗器械产品，大大提升了产业链供应链的稳定性和竞争力。更可贵的是，在积极研发创新打破国外技术垄断的基础上，中国生物医疗企业不断奋发进取，努力开拓国际市场，让更多的“中国创造”走向世界。

完善的制造业体系是生物医疗快速发展的重要基础。生物医疗是多学科的交叉融合，包括人工材料、生物力学、监测仪器、诊断设备、影像技术等多种科技在医疗器械产品中的应用，是一个国家制造业和高科技水平的标志之一。近年来，依靠创新提升实体经济发展水平，促进制造业高质量发展成为主旋律，多项政策推动制造业从劳动密集型向高科技型转变，促进中国从制造业大国向制造业强国转变。发展质量不断提升的制造业，为生物医疗的蓬勃发展提供了有力保障。

持续的科技创新是生物医疗快速发展的重要动力。无论是圣湘生物在短时间内成功研制新冠核酸检测试剂，还是博辉瑞进自主研发SIS生物材料，抑或是钛米机器人打造多款实用医疗机器人，都是企业长期投入、坚持创新的成果。正是凭借这种创新精神，中国生物医疗才会有一系列“从无到有”“由低到高”的重要突破。在5G、人工智能、大数据等新技术助力下，一批批数字化、智能化、便携式的创新医疗器械产品在医疗机构中得到广泛应用，科技创新活力不断增强。

看到成绩的同时，也必须清醒认识到不足。中国在生物医疗领域起步晚、积累少，与几乎垄断高端生物医疗器械产品核心技术、形成巨大品牌优势的欧美“老牌”厂商相比，在资金、人才、技术、经验等方面仍有较大差距。可以说，在培育真正具有全球影响力的生物医疗品牌之路上，中国的生物医疗企业任重道远，仍需继续努力。

伴随人民生活水平的提高，以及老龄人口数量不断增长，国内对生物医疗的需求会持续增加。在国家大力倡导下，数字经济发展如火如荼，数字化也将为生物医疗企业发展带来更广阔的前景。总的来看，中国生物医疗行业仍然是一个年轻的行业，充满朝气与希望。数据显示，近年来中国医疗器械市场的增速超过20%，远远高于全球市场5%的增速。只要中国生物医疗行业继续保持定力，注重创新，稳扎稳打，相信未来会有越来越多的国产高端医疗设备“飞入寻常百姓家”，让中国乃至世界上更多的人以更低成本享受到更优质便捷的医疗服务。