多省份在一个潜伏期左右控制住疫情 本轮疫情防控积累了哪些经验？

根据国务院联防联控机制最新研判，全国本轮疫情整体上进入扫尾阶段，额济纳、黑河、大连等边境口岸城市疫情得到快速有效处置，多个省份在一个潜伏期左右控制住疫情。

本轮疫情防控积累了哪些经验？未来如何进一步提高防控工作效率？国家卫生健康委等有关人士进行解答。

强化疫情监测 组建国家流调专家队

本轮疫情防控中，有关部门借鉴上海等多地疫情处置经验，在抓早抓小、快速控制疫情等方面采取了有力措施。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，国家卫生健康委强化了疫情监测和信息报告，实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，国务院联防联控机制综合组第一时间派出工作组赴有疫情播散风险的省份开展应急处置工作，为疫情早发现、早处置赢得时间。

同时，有关部门采取了更为科学精准的防控措施，有效发挥流调溯源专班和区域协查专班等多部门协同机制，国家流调专家队第一时间到达现场，会同省市协同作战，抓住24小时黄金时间，迅速判定、排查和管控密切接触者、次密切接触者和其他风险人员，有效防范疫情外溢扩散。

此外，有关部门深入细致开展疫情溯源和传播链调查分析工作，及时发现疫情输入源头和病例感染来源，对潜在感染者进行迅速排查和管控，切断病毒传播链条。

据介绍，国家卫生健康委会同国家疾控局，从中国疾控中心和各地疾控机构遴选了300多名在流行病学调查、疫情分析、实验室检测等领域专业能力强、实战经验丰富的专家，组建了国家流调专家队，建立了分片区对口包干的工作机制。

“专家队以最快时间到达现场，与省市力量协同作战，力争在24小时内基本搞清疫情传播链条。”吴良有说。

10月28日，在兰州市城关区疾病预防控制中心，流调工作人员通过电话了解确诊病例密接人员信息。（新华社记者范培珅 摄）

核酸检测提速 为防控提供更精准支撑

“在规定时间内、最短时间内，高质量、高效率地完成划定区域范围的大规模核酸检测任务，对及早控制疫情具有重要意义。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说。

据介绍，此轮疫情中，内蒙古额济纳旗原有的核酸检测能力只有1440管/天，通过调集，最短时间内将检测能力提高到2万管/天，让额济纳旗在不到一天时间内能够完成全员核酸检测。

通过调集34.5万管/天的检测力量，辽宁大连也得以短时间内将核酸检测能力提高至60万管/天，为当地疫情防控提供了更精准的支撑。

教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，此前有省份在部分师生的定期核酸检测过程中发现阳性病例，阻止了疫情大规模传播。目前全国大部分省份教育系统落实了定期、不定期的部分或全员核酸检测。

此外，吴良有表示，本轮疫情能在较短时间内得到控制，得益于我国较高的新冠病毒疫苗接种率，新冠病毒疫苗为阻断新冠病毒传播、防止重症发生等起到重要作用。

11月15日，在黑龙江省黑河市，医务人员检测核酸标本。（新华社记者王松 摄）

社区防控到位 医疗救治集中力量

国家卫生健康委基层司副司长、一级巡视员诸宏明介绍，此次在额济纳、黑河和大连的疫情防控中，社区防控做到“快、实、细”，尽可能快地切断社区传播渠道，落实社区管理的网格化措施，社区健康监测更加细化。

截至20日上午，本轮疫情已有超过40%的患者治愈出院。“医疗救治中集中专家、集中资源、集中患者、集中救治是我们一个重要经验。”郭燕红说。

据介绍，由于额济纳旗当地医疗资源比较匮乏，有关部门利用火车专列分六批转运，将额济纳旗164名感染者集中到呼和浩特市定点医院进行救治。截至20日，164名患者中有161名患者已治愈出院。

为满足当地老百姓日常的医疗服务需要，有关部门从山西调集国家紧急医疗救援队共90多名医务人员迅速赶往额济纳旗，医疗救援队的方舱车队展开以后相当于一个二级甲等医院的水平。

此外，有关部门强化“外防输入”各项措施，系统排查陆地、港口和航空口岸的风险隐患，及时、主动、全面发布疫情相关信息，引导广大群众加强防护意识，有效降低疫情隐匿传播的风险。

“下一步，我们将系统总结本次疫情的经验教训，突出精准防控、坚持抓早抓小，全力以赴做好冬春季和即将来临的元旦、春节疫情防控工作。”吴良有说。（董瑞丰、徐鹏航）

11月19日，辽宁大连，联合专家组成员在会诊中心进行协商会诊。（新华社记者姚剑锋 摄）