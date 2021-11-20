本次疫情为何短期内得到有效控制？国家卫健委：得益于我国较高的疫苗接种率

人民网北京11月20日电 （记者张文婷）今日，国务院联防联控机制就进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况举行发布会。就当前疫情形势、本轮疫情防控情况等问题，相关负责人进行了详细解答。

本轮疫情整体上进入扫尾阶段

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，截至目前，本轮本土疫情波及的省份中，有8个省份连续14天以上无新增本土确诊病例。额济纳、黑河、大连等边境口岸城市疫情得到快速有效处置。多个省份在一个潜伏期左右控制住疫情。全国本轮疫情整体上进入扫尾阶段。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有也表示，目前全国的疫情整体呈现向好的形势，多省疫情均已得到控制，除了辽宁省大连市以外，其他省份近日仅个别地方有零星病例报告，病例主要来自集中隔离点和风险管控区域。

其中，大连市疫情总体趋于平稳，病例数明显减少，风险持续下降，但局部地区仍然存在社区传播风险，需要警惕疫情的反复。

总体看，在疫情防控工作中，各地区各部门全面落实各项防控措施，各省份的疫情基本都在一个潜伏期左右得到有效控制。

吴良有特别提醒，目前，各地还不能松懈麻痹，仍然要绷紧疫情防控这根弦。国家卫生健康委将密切关注各地疫情发展形势，全力做好常态化疫情防控和应急处置工作。

六措施让本轮疫情短期内得到控制

本次疫情涉及面广，为何能在短期内得到控制？谈及这一问题，吴良有介绍，这次在疫情防控方面，借鉴了上海等多地疫情处置经验，在抓早抓小、快速控制疫情等方面采取了有力措施。

一是强化了疫情监测和信息报告，实行“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，国务院联防联控综合组第一时间派出工作组赴有疫情播散风险的省份开展应急处置工作，为疫情早发现、早处置赢得时间。

二是采取了更为科学精准的防控措施，有效发挥流调溯源专班和区域协查专班等多部门协同机制，国家流调专家队第一时间到达现场，会同省市协同作战，抓住24小时黄金时间，迅速判定、排查和管控密切接触者、次密切接触者和其他风险人员，有效防范疫情外溢扩散。

三是深入细致开展疫情溯源和传播链调查分析工作，及时发现疫情输入源头和病例感染来源，对潜在感染者进行迅速排查和管控，切断病毒传播链条。

四是强化“外防输入”各项措施，系统排查陆地、港口和航空口岸的风险隐患，及时完善与疫情流行严重国家接壤的陆地口岸防控举措，降低境外的疫情输入风险。

五是及时、主动、全面发布疫情相关信息，发挥群防群控的优势，引导广大群众加强防护意识，提高有风险场所活动史和有可疑症状人员的主动就诊、主动检测、主动报备意识，有效降低疫情隐匿传播的风险。

吴良有特别提到，这次疫情能在较短时间内得到控制，得益于我国较高的新冠病毒疫苗的接种率，截止到11月19日，我国疫苗接种已经覆盖12.25亿人，完成全程接种10.76亿人，人群覆盖率分别达到了86.9%和76.3%，加强免疫接种6573万人，为阻断新冠病毒传播、防止重症的发生等起到重要作用。