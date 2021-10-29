两周新增确诊本土病例318例，中疾控发布重要提示！

当前，国外疫情持续蔓延，季节因素叠加，容易引发疫情传播扩散。10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，根据国家卫健委数据统计，截至10月28日，两周新增确诊本土病例318例，波及北京、内蒙古、河北、湖南、湖北、宁夏、陕西等多个省(区市)。

内蒙古疫情较为严重，截至10月28日24时，现有本土确诊病例136例，其中阿拉善盟额济纳旗114例。目前均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者均在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。

除了内蒙古，甘肃也是此次疫情的重点区域，自10月18日甘肃省本轮疫情出现第1例核酸检测阳性人员以来，截至10月28日24时，共有确诊病例75例。

10月24日，在国务院联防联控机制召开新闻发布会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有指出，本次疫情波及范围广、传染性强。潜在风险人员的跨地区流动性大，涉及到的省份较多，疫情进一步扩散的风险大。

鉴于本起疫情的病毒为德尔塔变异株，部分病例的呼吸道样本病毒核酸载量高，提示病毒排毒量大、传播力强，在暴露人群中引起续发传播风险高的情况，中疾控就开展家庭、工作单位、公共场所消毒，正确配套口罩，做好个人防护等内容发布重要提示。