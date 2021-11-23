年轻女性需了解宫颈病变到宫颈癌还差几步

研研（化名）还在读高中，但已经是宫颈癌前病变3级的患者。半年前的手术切掉了她的大部分宫颈。复查时，老家医院的医生告诉她，情况并不乐观，宫颈又发生了病变，没有其他办法，只能切除子宫。

失去子宫意味着什么？研研并不了解，但她妈妈坚决不同意，带着她来到首都医科大学附属北京地坛医院，找到皮肤性病科主任医师刘彦春，请求医生帮助研研在保留子宫的情况下清除病毒。

刘彦春告诉中青报·中青网记者，长期以来，她治疗宫颈病变的原则是“非不得已不做手术锥切术或leep刀术，必要时该切还得切。”“需要生育的患者，能不切尽量不切。需要实行切除手术的通常是因为病情，不得已而为之。即使患者无生育需要或绝经了，也不应建议切除子宫。”刘彦春不支持盲目手术切除，认为应该考虑到患者以后的生活质量等问题，制定出最恰当的治疗方案。

刘彦春每天要接诊四五十位患者。尤其近年来，来就诊的宫颈病变和宫颈癌患者出现年轻化趋势，大部分患者在30岁左右，最小的只有17岁。“宫颈癌的防治任务越来越重。”她说。

为什么很多年轻女性来就诊？

据了解，宫颈癌是目前唯一一个病因明确的癌症，由高危型HPV感染造成。“现在年轻人的性活动较早。HPV通过密切的皮肤黏膜接触感染，而性接触是最密切的行为，也就是说，只要有性行为，如果一方感染HPV，就容易引发相关病变和癌变。”刘彦春说。此外，在桑拿房、游泳池、温泉等消毒清洁不到位的场所，也有可能感染HPV病毒。

尽管HPV感染，并由此导致宫颈癌的发生很隐匿，但可以预防。

早期还没有发生癌变的时候，除了少部分的无症状感染者，大部分感染HPV的人可能会有慢性宫颈炎。慢性宫颈炎的重要症状是白带多，白带像清水状或鼻涕状，白带有异味，尤其是腥臭味；小肚子疼痛、后腰疼痛以及外阴瘙痒；还可能有性生活出血、疼痛，肚子疼、腰疼等症状。

刘彦春介绍，对于外阴瘙痒的患者，医生一般会查是否有滴虫、霉菌、细菌阴道病，如果这些都没问题，一定要查一查是否感染HPV。“无论是宫颈感染HPV还是外阴直接感染HPV都可能会造成瘙痒。临床中有人瘙痒长达几年，隐私部位很难受、很尴尬也很痛苦。”

如果发展成宫颈癌，症状会比较明显，比如性生活出血、腰酸、腰痛等。

刘彦春强调，性生活时一定要戴安全套，不仅可以预防HPV感染，也能预防艾滋、梅毒、乙肝、丙肝等病毒感染，尤其是年轻女性，要保护好自己；要少去有可能受到污染的桑拿房等地方；还应提高免疫力，规律生活，不熬夜。另外，一定要主动进行筛查，一般是查HPV（查有没有感染病毒）和TCT（查病毒是否造成宫颈上皮细胞病变甚至癌变）。如有问题，一般还要做阴道镜活检，进一步检查有没有病变和癌变。

从统计学上看，从感染HPV到癌变一般要8～10年，但近几年，刘彦春接诊的患者的癌变时间大大低于这个数字，具体时间因人而异。

“从前每年数万死于宫颈癌的人，年龄大概集中在50～60岁，现在有不少年轻化的案例，比如一个读大二的女孩宫颈癌晚期，在医院等着放化疗，很痛苦；还有的小姑娘查出感染HPV，自己以为是宫颈糜烂，也没当回事，过段时间再去检查已经发展到宫颈癌了。”刘彦春提醒，很多女性认为宫颈炎是正常现象，这是不对的。宫颈真性炎症性糜烂、宫颈炎、阴道炎等绝不是正常的，不能麻痹大意。

目前，治疗HPV感染没有特效药，一般是等发生病变才采用锥切、物理治疗等方法，或者癌变后处理。刘彦春提倡使用微创、中西医结合治疗的方法，通过微波、局部打针等多种手段配合药物，袪除病变，提高局部免疫力，从而清除病毒。“以我的（临床）经验来看，3～6个月，大部分患者的病毒就清除了。”

刘彦春介绍，如果宫颈比较光滑，没有阴道炎、宫颈炎，生活比较规律，这样的患者自动转阴的可能性大。如果宫颈有炎症，生活不规律、熬夜、性生活比较混乱、性伴比较多，这些因素都会造成病毒持续感染，继续发展成一级、二级、三级病变甚至癌变。至于多久转阴或癌变，因人而异。超过35岁感染了HPV且具备上述炎症症状者，自动转阴的可能性较小，这部分人应主动去正规医院进行治疗。

中青报·中青网记者 张曼玉