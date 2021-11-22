加拿大宣布完成接种中国国药或科兴疫苗者可免隔离入境

据新华社渥太华11月19日电 （记者李保东）加拿大政府19日宣布，从11月30日开始，完成接种中国国药、科兴或印度Covaxin新冠疫苗者可以入境加拿大，且无需隔离。

此前，加拿大只承认辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生4种新冠疫苗。

加拿大政府19日发布的入境政策调整公报说，自11月30日起，入境前已完成接种以上7种疫苗中任意一种，且完成接种14天以上者被加政府视为完全接种的旅行者。他们应提交疫苗接种证明和相应的新冠检测阴性结果，但无需隔离，也无需在入境第八天接受检测。

加政府还规定，从11月30日开始，在加境内旅行者需要接种疫苗。阴性检测结果将不再作为疫苗接种的替代方案，除非旅行者是由于医学原因等不能接种疫苗。

加政府还要求，从明年1月15日开始，目前享受旅行限制豁免的人群，只有在完全接种了加拿大承认的新冠疫苗后，方能被允许入境，这类人群包括与家人团聚者、年满18岁的国际学生、职业和业余运动员、持有效工作许可者和卡车司机等必要服务提供者等。少数几类未接种或未完成疫苗接种的外国人群体可被允许进入加拿大，包括农业和食品加工工人、海员、难民和一些18岁以下人群等，他们需接受检测、检疫和其他入境规定。未获豁免的未接种或未完成接种的外国人禁止入境。