澳媒：澳大利亚药物管理局宣布承认中国科兴疫苗

据《澳大利亚人报》10月1日报道，澳大利亚总理莫里森1日宣布，一旦新南威尔士州和南澳大利亚州的家庭隔离试点结束，将取消入境旅客上限。报道还称，试点计划完成后，隔离计划的下一阶段将允许已经全面接种了澳大利亚药物管理局(TGA)批准或认可的疫苗的澳大利亚公民和永久居民，进行为期 7 天的家庭隔离。而对于未接种疫苗或未接受 TGA 认可的疫苗接种的旅行者，则将需要进行14天的强制管理下的隔离。《澳大利亚人报》称，澳大利亚的国际边界将于 11 月重新开放。

“所以这是国家计划中重要的下一步。这是在国家计划中规定的。这里没有意外。这是我们已经同意做的。我们对澳大利亚人说——我们达到80%了，你可以出国，而且你们可以再回来。”据报道，莫里森当地时间1日下午告诉记者。

值得注意的是，报道指出，澳大利亚药物管理局(TGA)表示将承认中国科兴疫苗。

《澳大利亚人报》称，作为允许接种疫苗的旅客在家隔离的重新开放计划的一部分，TGA表示将承认接种过中国科兴(Sinovac)疫苗和印度血清研究所生产的阿斯利康疫苗(AstraZeneca)的人完全接种了疫苗，符合居家隔离条件。报道援引一份澳政府声明说，TGA 公布了对中国科兴疫苗和阿斯利康/印度血清研究所疫苗提供的保护数据的初步评估，并建议在确定入境的国际旅客是否接种了适当的疫苗时，这些疫苗应被视为“认可疫苗”。

不过，声明表示，这并不意味这些疫苗即将在澳大利亚境内使用。