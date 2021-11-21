欧洲疫情恶化 防控政策加码

近期，欧洲新冠肺炎疫情持续恶化。一些国家18日报告的新增确诊病例数创下疫情以来新高。世界卫生组织16日发布的全球新冠肺炎疫情周报显示，欧洲地区过去一周内，每10万人7天内新增确诊病例230例，为全球最高。

专家认为，欧洲近期成为全球疫情“震中”，与冬季来临、过早解封、疫苗接种不足等因素有关。欧洲多国近来纷纷收紧防疫措施，加快疫苗接种，以控制疫情反弹。

病例骤增

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所18日公布的数据显示，德国日增确诊病例首次突破6.5万例；每10万人7天内新增确诊病例336.9例，也创历史新高。

奥地利卫生部18日报告新增确诊病例15145例，为疫情以来单日最大增幅；累计确诊病例也突破百万关口，增至1011465例。

18日，英国报告新增确诊病例超过4.6万例，法国报告新增确诊病例超2万例。

波兰、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、希腊、荷兰、爱尔兰等国新增确诊病例数也在近日陆续创下新高，多国医疗系统承受重压。

波兰卫生部长涅杰尔斯基18日说，波兰下月或将迎来新一波疫情感染高峰，而目前该国用于收治新冠患者的病床占用率已达72%。

斯洛文尼亚卫生部近日表示，疫情迫使当地医院取消非紧急手术，将医疗资源优先用于治疗新冠患者，但为新冠患者准备的重症监护病床使用已趋于饱和，新冠患者激增导致的医护人员不足问题也亟待解决。

原因多重

欧洲疫情迅猛反弹。不少专家认为，冬季室内活动增多是原因之一，但过早放松防疫限制措施、疫苗接种率有待提高等问题尤其值得关注。

罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒17日指出，德国目前“太多领域开放太快”。在他看来，俱乐部和酒吧等必须关闭，大型活动也应取消，同时应严格执行防疫规定，一些公共区域只有疫苗接种者和新冠康复者才可入内。

爱尔兰卫生服务执行局首席执行官保罗·雷德18日说，该国上月取消绝大多数防疫限制措施后，确诊病例、住院病例和重症病例数均大幅增加，给全国医疗系统带来巨大压力。

多国专家均强调疫苗接种的重要性。罗伯特·科赫研究所近期警告说，如果没有基于人口规模大幅提高疫苗接种率，德国本轮疫情严重程度将远超以往。该研究所18日数据显示，德国现有67.8%的民众完成了疫苗全程接种。

英国莱斯特大学病毒学家朱利安·唐也指出了接种疫苗的重要性。他说：“德尔塔毒株很容易绕过天然免疫和疫苗免疫，并在未接种疫苗的人群中引发更多有症状和严重的感染。”

有斯洛文尼亚专家认为，该国疫情恶化与疫苗接种率低有关。目前斯洛文尼亚新冠疫苗接种率在欧盟国家中排名靠后，斯政府和专家正敦促民众尽快接种疫苗。

防控收紧

面对新一波疫情，欧洲多国纷纷收紧防疫措施，推进疫苗接种。

德国18日举行联邦与各州领导人会议，商讨最新防疫政策。住院率被作为制定防疫政策的重要参考；一些公共场所将仅对已接种新冠疫苗和新冠康复人群开放。

奥地利已从15日起对未接种疫苗者实施“封禁”措施。疫情最为严重的上奥地利州和萨尔茨堡州18日宣布，下周起对当地所有居民实施“封禁”措施。

爱尔兰政府最新规定，18日午夜起，除非必要，所有人必须恢复居家办公；进出电影院、剧场等须出示新冠通行证；餐馆、酒吧等场所须在午夜12时前关闭。

荷兰正在实施为期3周的防控限制措施，包括恢复公共场所1.5米社交距离要求、限制商业店铺营业时间等；该国还将原计划12月开始的疫苗加强针接种提前两周，从18日起为80岁以上人群和一线医护人员接种加强针。

意大利、希腊、匈牙利、瑞典等国也在努力推进疫苗接种。为鼓励民众接种疫苗，希腊政府宣布自11月6日起，未接种疫苗的公民需持新冠病毒核酸检测阴性证明才能进入商店、理发店、银行、公共机构、餐厅等场所。公立和私营部门所有未接种疫苗的员工，需每周自费进行两次核酸检测。

匈牙利首席医疗官米勒·塞西莉亚近日在社交网站发布视频敦促民众接种疫苗。她说：“医院人满为患，感染人数也在上升，我真的无法想象人们怎样才能理解接种疫苗的重要性？”

（新华社柏林11月18日电 执笔记者：张毅荣；参与记者：陈晨、郭爽、于涛、王湘江、张琪、张章、陈浩、彭立军、李学军、于帅帅、周啸天、付一鸣、和苗）