医养康养结合 应向社区居家延伸（提案提要）

提案人：全国政协委员舒晓琴

案由：“十四五”时期，我国人口老龄化进入快速发展期。然而，以社区为依托的居家养老服务发展还不成熟，特别是社区居家养老与医疗卫生服务结合不紧密，基层医疗机构工作繁重，家庭医生上门少、服务难，不能满足老年人健康服务需求。

建议：扩大社区居家养老服务供给。健全市场机制，扩大养老服务就业创业，提高养老从业人员服务水平和待遇，支持医养康护企业、养老机构、物业、家政等社会化养老服务团队进入社区。建设社区居家养老服务网络，在老年餐桌、理发、文体活动等日常生活服务基础上，着力强化健康照护服务，形成以社区为依托的“15分钟居家养老服务圈”，提升养老服务覆盖面和服务质量。

推动医养结合延伸至社区。综合考虑区域内服务资源、服务半径、服务人口以及城镇化、老龄化、人口流动迁移等因素，将养老与卫生服务机构统筹规划、毗邻建设、签约合作，融合医养结合服务。支持基层卫生服务机构新建或改扩建医养结合服务设施，开设老年人就医绿色通道和老年康复护理专区。

积极发展居家医养结合服务。针对高龄、失能、失智老年人迫切的居家健康服务需求，将健康管理、诊疗护理、药物配送等医养结合服务向居家养老延伸。加强基层全科医生人才队伍和医疗机构建设，将家庭医生签约服务作为居家健康养老服务的重要抓手，优先为老年人提供家庭病床、上门巡诊等服务。

利用信息技术提升医养结合服务能力。积极探索“互联网+医疗护理”医养融合服务模式，发展智慧健康养老产业，加大老年人健康支持设备和居家防护传感系统研发力度。构建智能化老年人健康管理信息平台，通过大数据分析实时、快捷、高效掌握老年人健康需求。

（文阳整理）

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 18 版）