脱发人群需尽早规范化治疗

爱美之心人皆有之。随着生活水平的提升，人们对自身形象的关注度与日俱增。相比以往“贵人不顶重发”的调侃式无奈，脱发人群越来越多地选择了积极治疗。

在大约2.5亿的脱发人群中，主要患有雄激素性脱发、休止期脱发、斑秃三种症状，其中雄秃患者占绝大多数。

向往美、追求美是人之常情。很多患者却陷入了脱发困境，烦恼焦虑，他们治疗心切，希望短期内能一蹴而就，认识上有误区和偏差。诸如过于相信“用生姜涂抹头皮”“用生发洗发膏洗发”等偏方，或者到一些不具备医学资质的机构接受植发，希望“一种了之”......

为此，一些患者付出了大量的时间和经济成本，从临床观察来看收效甚微，甚至还有副作用，反而耽误了正规治疗。

从医学上来说，导致脱发的因素十分繁杂，比如遗传、雄激素水平、心理和身体等。举例来说，有些人认为雄秃是内分泌紊乱导致，故长期服用调理内分泌的中药。而经过专业检查，患者雄激素水平是正常的，只是因为毛囊对雄激素的刺激过于敏感，但如果降低雄激素水平又会影响身体的正常机能。只能说到了一定年龄后，雄激素水平下降了，才能够减缓脱发的进程。再拿植发来说，有些人对毛发移植到了迷信的程度，认为可以快速解决脱发问题。事实上，植发不一定适合每一个人，即便毛囊情况适合植发，也需要视不同的情况在不同的阶段采用不同的治疗方法，长期坚持，才会有好的疗效。

所以说，脱发不是单一方法可以解决的，需要综合治疗。专业的事还是交给专业的人来做。不论哪一种病理性脱发，患者都应该树立早干预、早治疗的理念，不要太焦虑。正常人的发量大约十万根，每天落发几十根是合理的。但如果落发越来越多、发量越来越少，则需要尽早到正规医疗机构的皮肤科就诊，最好是去设有毛发专病门诊的医院就诊。经过长期专业的规范化治疗后，大多数人会取得不错的疗效，但是也有少数人，治疗几乎无效，这也是个体差异所致。

而对医疗机构来说，在对患者治疗前一定要经过专业的检查评估，根据个体差异制定个性化的治疗方案，对症治疗。在提升诊疗水平上，医院皮肤科可以建立毛发专病门诊，完善检查手段，提升治疗技术，达到更好的疗效。

脱发的治疗关乎美学问题，它并不是一个简单的医学问题。如何做才能获得好的治疗效果，更好的修饰外貌，医疗机构要和患者充分沟通，不能过于夸大治疗效果，为了经济利益忽悠患者。

世界卫生组织曾提出健康人10条标准，“头发有光泽、无头皮屑”就是其中之一。在医疗机构、医务人员和脱发人群的共同努力下，脱发人群一定能早日实现更美更健康的愿望。

（本报记者金振娅采访整理）