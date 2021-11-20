傅向华：救得早才能救得好 心梗急救牢记两个“120”

“公众要牢记两个120，即心肌梗死第一时间拨打120和心肌梗死救治黄金120分钟”。11月20日，河北省胸痛联盟主席、卫健委国家心血管病中心专家委员、河北医科大学第二医院心血管内科首席专家傅向华做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端《专家谈“心”》系列科普栏目时表示，救得早才能救得好，心脏的坏死与血液供应中断的时间密切相关。

为什么说秋冬季节的早晨是“魔鬼时段”？傅向华解释说，从环境因素来讲，秋冬季节冷刺激更易引起患者血管收缩；从生理机制来讲，在生物钟的作用下，人在早晨醒来后交感神经兴奋，易引起血管产生痉挛，同时血液处于高凝状态，更易形成血栓堵塞血管。如若本身患有冠心病，再加上冷刺激、初醒时段内的交感张力高、血液容易凝聚，血小板聚集率高就容易堵住血管，发生急性心梗。

他提醒，心血管病患者应特别注意秋冬季节保暖，避免冷刺激，早上起床动作也要慢些；此外，还要遵从医嘱坚持服用抗栓、抗凝药等冠心病治疗药物不得擅自停药，尤其是已接受支架治疗的患者，还要身边携带硝酸甘油、消心痛类心绞痛急救药。

中老年人是冠心病心肌梗死的高发人群，但近年来有明显年轻化发病趋势。傅向华举例说：“今年我们收治了一位34岁患者，作为大卡车司机的他在往返河北、广州两天内，高度紧张、疲劳驾驶，不得不大量吸烟、喝冷饮、冲凉水澡等，最后在过度疲劳、情绪波动、冷刺激等多重因素下发生血管痉挛形成了冠脉血栓堵塞血管，造成了急性前壁心肌梗死。经早期溶栓救治，保住了生命，但血管造影并未见明显狭窄，不需要放置支架，因此在心肌梗死的预防上，保持健康的生活习惯和工作方式很重要。”

对于心梗常见诱因，他表示：重点可概括为大量吸烟、酗酒、过度疲劳、体力和精神负荷等不良的生活习惯，任何环境下的冷热刺激、暴饮暴食等。他说：“重度感冒的炎症状态和老年便秘也容易产生血栓，发生心梗。老年人要多吃水果蔬菜，保持大便通畅和软便状态，避免因便秘、用力排便而引发的急性心梗、脑血管意外或肺栓塞事件。”

傅向华表示，对于已有心绞痛或胸部不适的患者，一旦发作次数增加或稍微活动后即出现心前压迫感、紧缩感或窒息感等不适症状，或出现左肩、左前臂（小指侧）胀痛并伴有心慌气短、出汗等状况，需要高度重视。如果心绞痛持续15分钟以上，较于以往时间更长、更重，含硝酸甘油都不能缓解的就可能发生了急性心梗，需要拨打120到有胸痛中心的医院就诊。他提醒说：“有些老年患者或患者心绞痛不重、先兆症状不突出，但若出现胸闷、心慌伴突然短暂性眼前发黑、失去意识跌倒在地的情况，即使没有发生心梗也要第一时间到医院就医。”

“患者一旦发生严重胸痛，家属就要立即拨打120，120可第一时间与胸痛中心形成联动，系统化高效救治胸痛患者。”对于心梗患者家庭自救措施，傅向华表示，一是患者发生胸痛时可舌下含硝酸甘油进行缓解，家属要给患者舒适的体位，并给予患者疏导安慰；二是要让患者被动休息，不要将其大幅度搬动，患者在猛抬、猛拽等外在刺激情况下易出现猝死；三是家属可在有条件的情况下测量血压、心率，以便于将情况及时反馈给120，便于120抢救准备；四是患者在家中发生猝死、心脏骤停，家属应即刻将其放置平卧位，就地做心肺复苏，持续按压等待医务人员到来。因此在有心脏病人的家庭中，学习、掌握心肺复苏的操作是非常有益的。已有些患者正是在家庭复苏的条件下经过120急救得到第二次生命。

“心肌坏死与血液供应中断的时间密切相关，心脏缺血时间越短、恢复供血时间越早，心梗面积就越小，恢复就越好。救得早才能救得好，如果血管堵住时间太长导致心肌坏死，那患者就有可能失去生命。”傅向华说，“第一时间开通血管、恢复心肌灌注是我们核心的救治理念。在急救时，患者家属需要及时做医疗选择并签字，便于医生第一时间展开救治；医生则会根据患者情况选择最佳的救治手段，可用化学溶解方法打开血栓，也可用物理的球囊扩张式支架扩开血管。”

谈及急性心梗的救治，傅向华介绍，近年来溶栓治疗越来越普遍。它具有时间优势和区域救治早期优势。因为溶栓非常简便，不需要大型机器和专有技术，基层县级医院和乡镇卫生医院、卫生所就可进行。救得早才能救得好，溶栓可在第一阶段挽救心肌并缩短心脏缺血时间，减少心肌坏死面积。“溶栓是一个机会性治疗，更为普遍适用于基层医院，但如果基层溶栓没溶开则需要尽快转运到上级医院做介入或支架治疗。这两种治疗方法并不矛盾，可先后进行，达到更好的救治效果。即可利用溶栓早、快、易行救治心梗的时间优势，尽早挽救心肌，后续转到大医院（胸痛中心）做支架保证以后血管长久开通。”