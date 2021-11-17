我国累计报告接种新冠疫苗超24亿剂次

人民网北京11月17日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2021年11月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗240289.7万剂次。

接种新冠病毒疫苗是控制新冠肺炎疫情传播的重要措施。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在11月13日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要继续推进疫苗接种工作。截至11月12日，全国完成新冠病毒疫苗全程接种的人数为107384.5万人。

另外，关于新冠病毒疫苗接种工作，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在该会上表示，根据今年下半年新冠病毒疫苗接种安排和冬季疫情防控工作需要，将继续推进重点人群的疫苗加强免疫和3-11岁人群的新冠病毒疫苗接种工作，对重点人群要实现“应接尽接”。

“目前，3-11岁人群已经接种8439.5万人，加强免疫已经接种4944万人，将力争在12月底完成3-11岁人群的全程接种工作。”吴良有说。