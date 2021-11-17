区域养老服务联合体为困境老人托起幸福夕阳红

“是朝阳门街道区域养老服务联合体项目组吗？我们社区有一位老人情况特别紧急，需要大家的帮助。”10月9日，东城区朝阳门街道区域养老服务联合体项目组工作人员接到了礼士社区居委会工作人员的求助电话，了解到了88岁赵瑛（化名）老人的困境。

多方联动

整合助老服务资源

赵瑛独自居住在朝阳门街道礼士社区，是位孤寡半失能老人。老人无亲生子女，虽有前夫的女儿、孙女与外甥不定期来看望，但老人与他们的关系处得不太好。加上居住环境较差，与邻里间又有矛盾发生，这些年社区虽多有关注，时常去看望、慰问，但老人还是很难开心起来。这段时间，老人有了想去养老院生活的想法，但都因监护人签字的问题没有去成。

10月11日，朝阳门街道市民活动中心与街道区域养老服务联合体项目组一起召集了辖区各方养老服务资源，召开了精准助老帮扶研讨会，共同商讨解决赵瑛老人困境的方案。街道市民活动中心主任、联合体项目组社工、困难群众救助服务所负责人、内务社区养老服务驿站站长、便民服务站站长、“潮商”代表链家公司志愿者等，与礼士社区党委书记、老龄主任、志愿者代表共同商量解决方案。

会上，街道困服所负责人和内务社区养老服务驿站站长均表示可以每天定时安排工作人员轮流照看赵瑛老人。便民服务站站长表示愿意为老人提供免费的理发、修脚、助浴服务。“潮商”代表链家公司志愿者提出可以为老人安装一键呼救或者远程监控等设施。

于是，联合体项目组的社工结合老人实际需求及多方资源，建立精准助老个案并整合多方服务资源制定帮扶计划。

综合评估

制定详细帮扶计划

联合体项目组工作人员通过“联合体精准助老需求评估模型”，对老人进行了综合评估。经评估，赵瑛符合精准帮扶条件，联合体项目组工作人员立即为赵瑛建立精准帮扶档案，并制定了详细的帮扶计划：

社区负责了解和掌握老人各方面的情况，包括经济状况、与邻里的情况、以前的生活、待人接物的态度、与家人间的关系、生活爱好等，综合分析帮老人解决问题；组织老人与亲人、邻居等进行一次交心会谈，缓解老人的紧张、孤单情绪，用亲人、邻里的温暖来逐步改善案主的消极状态。

同时，动员辖区资源，和养老驿站、困服所、志愿者、潮商沟通制定助老排班表。多方联动爱心接力，每日定期定时轮值照看老人。随时了解老人需求，为老人提供生活的照料和精神的陪伴。动员便民服务中心为老人提供免费的理发、修脚、助浴等服务。

此外，和老人家属联系，为老人增订每日早餐，联络单位帮助解决日常吃饭的基本需求等。

爱心接力

老人顺利入住养老院

10月12日，礼士社区的爱心接力助老行动正式启动。每天早晚礼士社区负责垃圾分类专班的社工们，都会在赵瑛家门口收垃圾的同时观察老人情况，社区工作人员和志愿者也会增加入户频次看望老人。

街道困服所的工作人员每天上午9点准时到达老人家中，陪伴老人聊天。有一次赵瑛说觉得屋里冷，工作人员入户发现老人家中有电暖器但不会使用，开关也有一些老化。于是第一时间联系了电工师傅，将电暖器的时控开关修好，并特意设置好使用时段，每天自动按时段打开电源，既保暖省电，又避免了长时间开电暖气器忘记关闭而出现的安全隐患。

每天下午3点，内务社区养老服务驿站的工作人员也会准时到老人家探望。有一天，赵瑛说晚上灯不亮了，感到很无助，驿站工作人员立即检查线路并更换照明电线。当天夜里，柔和的灯光照亮9平方米的小屋，自动打开的电暖器散发出阵阵暖意……就这样，每日的巡视探访工作持续了23天。

11月2日，在地区养老服务机构、社区、志愿者等多方力量的关爱和协助下，赵瑛最终如愿可以到天颐养老院度过晚年时光。入住当天，天颐养老院院长亲自到老人家中，接老人前往养老院，并协助办理入院手续。赵瑛的家属表示：“感谢联合体与众多爱心人士为家里老人解决实际困难。”

多方联动

做实做细养老服务

据悉，东城区朝阳门街道区域养老服务联合体是在街乡镇工委引领、办事处或镇政府统筹下，以街乡镇行政辖区为区域范围，以养老服务驿站、养老照料中心和养老院为服务前沿，联合辖区养老服务机构、公共服务机构、生活服务机构、文化服务机构和公益服务力量共同组成。

在赵瑛的帮扶行动中，通过前期有效评估老人服务需求，中期充分整合养老驿站、社区、志愿者、辖区商户、困服所等多元服务主体，后期融合巡视探访、心理慰藉、紧急救助、入住养老机构等各类服务内容，以联合体精准助老服务体系，协调区域各方优势建立多方联动，来实现区域内困难老人的有效帮扶。

东城区朝阳门街道区域养老服务联合体负责人表示，接下来会继续秉持初心，一步一个脚印做实做细养老服务，多方联动为地区老人托起幸福夕阳红。（刘妙妙）