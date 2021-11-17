谨慎邮购有本土疫情报告所在地区商品

针对近期引发关注的北京发现快递包裹核酸检测结果阳性，昨天的发布会上，市疾控中心副主任庞星火回应，近期，多地出现快递、食品包装核酸检测结果阳性，本市也收到多个快递包装核酸检测结果阳性的协查函并检出了阳性，均已开展流行病学调查、核酸检测、密接隔离及终末消毒等管控措施。

庞星火介绍，当前，正值收发快递包裹高峰期，要做好电商、物流、冷链等重点环节的检测消毒，从业人员做好个人防护、健康监测等防控措施。常态化疫情防控期间，非必需不要从境外高风险地区邮购商品，谨慎邮购国内有本土疫情报告所在地区的商品。

市疾控中心提醒市民朋友，收发快递时要正确佩戴口罩，可佩戴一次性手套，减少直接接触和交流。尽可能在固定地点存取，实现无接触交接。如需当面签收快递，应与快递员保持一米以上距离。在拆取快递包裹时，可用含氯消毒剂进行消毒。拆件时尽量在户外进行，外包装不要拿回家中，要按照生活垃圾分类进行处理。