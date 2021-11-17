北京市：高度重视孕产妇安全 多措并举筑牢防线

孕产妇死亡率反映母婴安全的重要指标。多年来，北京市高度重视孕产妇安全及健康，完善救治网络、提升服务能力、强化制度建设，多措并举优化孕产期保健服务，筑牢孕产安全防线。2020年北京市孕产妇死亡率下降到4.34/10万，较2011年的10.97/10万降低60.44%。

2021年9月13日，作为北京市危重孕产妇救治中心之一的北京大学第一医院内，一名因系统性红斑狼疮引起肺动脉高压且持续快速加重的孕产妇，术前起病隐匿但危机四伏，术中肺动脉高压危象心跳骤停，术后度过出血关、感染关、体外膜肺氧合（ECMO）撤机关。救治中，全市联动，紧急启动“分钟行动”，在北京市、西城区两级卫生健康委、市产科质量控制中心的统筹协调下，在北京协和医院、北京安贞医院等多家市级救治中心及产科会诊指定医院专家联合救治支持下，北京大学第一医院组织13次全院会诊，18个科室通力合作，与近百位专家不分节假昼夜，竭尽全力积极救治。产妇终于成功撤除支持了26天的ECMO，经历60天的生死较量，顺利出院。

产妇顺利出院（受访者供图）

多年来，北京市围绕母婴安全一条主线，筑牢全市母婴基石。一是健全救治网络。北京市遴选11家市级危重孕产妇救治中心，8家会诊指定医院，各区确定29家区级危重孕产妇救治中心，搭建市区两级危重孕产妇及新生儿救治转会诊网络，为孕产妇生命安全开辟绿色通道。二是推行五项制度。北京市实施《孕产妇安全保障攻坚行动方案》，推行妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇专案管理、危急重症救治、孕产妇死亡个案报告、约谈通报母婴安全五项制度。三是开展六项行动。启动区域母婴安全保障筑基行动，系统开展分钟行动、多科行动、标化行动、升级行动、保障行动、全程行动六项母婴安全行动。每年在全市范围内开展飞行检查，从预防控制、风险控制、质量控制、自我控制、联动控制五方面着手，强化技术练兵前移、重点领域前移、监督管理前移等30项具体工作措施。四是提升服务能力。北京市打造2家助产培训基地、7家孕产妇救治培训基地，启动孕产期保健人员能力提升计划，连续三年培训产科骨干220余人、妇女保健人员约1000人，订单式培养助产士180人。建立病例研讨、演练评价和指导帮扶制度，强化管理链条、技术链条、救治链条“三链”管理，不断筑牢母婴安全基石。