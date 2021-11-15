表演损伤频发 演奏家该如何保护自己的双手？

我们常常在音乐中感知演奏家的内心世界，却很少能“听出”他们机体的伤痛。其实，对于演奏家来说，除了关注演奏技术的提升之外，不能忽视的还有自身的健康——美国著名钢琴家莱昂·弗莱舍因右手受伤而被迫将自己的职业生涯转向指挥、教学和左手演奏；钢琴家郎朗曾因练习拉威尔的《左手协奏曲》导致左手受伤而休整了一年多……不断出现的演奏过劳损伤，让越来越多的音乐家、乐手重视自己身体机能保护的同时，也让表演损伤逐步走入公众视野。

表演损伤，殃及演奏家生涯

对于大部分读者而言，运动损伤可谓耳熟能详；而表演损伤，或许有些陌生。其实，早在1713年，就有文章对表演艺术家的职业病进行总结，迄今已有300多年的历史。1926年，德国音乐家和神经学家库尔特·辛格出版了《音乐专业的职业病》，首次汇总了当时由演奏所引发的各种肌体问题。

对于从事音乐演奏的人来说，手部的健康至关重要。

无论对于键盘演奏，还是弦乐演奏来说，演奏过程都需要手指精巧快速地切换，以及左右手的高度配合。与普通人相比，演奏家的手部在单位时间里的运用和损耗要多出很多倍。长时间、高强度的练习很容易导致手指和手腕出现机能损伤。

这种损伤，经常出现在一些初学者身上——由于长时间按照错误的姿势练习而导致肌肉紧张，甚至劳损。但其实，很多知名演奏家也都或多或少存在手疾，图雷克、莱昂·弗莱舍、阿什肯纳奇、傅聪、陈宏宽、郎朗等众多钢琴家都遭遇过类似的问题：莱昂·弗莱舍37岁事业如日中天之际，右手经诊断为肌张力不全症，几乎无法康复，被迫开始了长达35年的左手单手钢琴练习；2013年4月，郎朗的老师加里·格拉夫曼因为左手突然受伤，不得不取消在西安举行的钢琴独奏音乐会；郎朗也曾因练习拉威尔的《左手协奏曲》导致左手受伤而修整了一年多；被欧洲乐坛誉为“钢琴女皇”的著名钢琴家居觐也曾因为练琴过度而导致肩胛劳损。

由于演奏时间过长或者练习方法不当而造成疲劳、劳损以至于严重手伤等职业病，多年来一直困扰着钢琴演奏家以及器乐演奏家们。业内人士指出，除了过度运用手部力量之外，由于长时间训练，演奏家的肩颈、手臂、脊椎、腰，甚至是腿也是容易成为劳损的“重灾区”。

“少食多餐”，科学分配练琴时间

演奏家的艺术生涯离不开练习，如何在提高技术的同时，又能有效避免机体的损伤？业内认为“少食多餐”、“劳逸结合”不失为一种好方法。

莱昂·弗莱舍生前表示过，自己右手出现问题，恰恰在于过度练习。而郎朗也曾表示，自己的手刚开始发炎的时候，没有太在意还是继续弹琴。2002年，距离柴可夫斯基国际钢琴比赛还有两个月，钢琴家居觐正在分秒必争地准备比赛曲目，由于训练太密集，导致肩胛受损。“那时候我基本动不了了。当时医生建议我一个星期之内不能练琴。如果再练琴，就治不好了。”居觐告诉北京青年报记者。

虽然距离比赛的时间已经非常近了，但居觐还是忍住一个星期没有碰琴。“从诊所到我住的地方，大概500米的样子，第一次治疗完之后，我居然用了两个小时才走回家，真是那种一步一步地挪。到家以后沉睡了24小时，治疗的过程非常痛苦。”好在结果是满意的，在理疗师的治疗之下，居觐花了一个月的时间完全恢复健康，没有影响到比赛。最终，她凭借精湛的演奏艺术夺得柴可夫斯基国际钢琴比赛铜奖。但这段经历也让居觐意识到：“我们的身体是肉长的，当它开始疼痛的时候就是发求救信号的时候，一定要重视起来。”

做职业演奏家多年，居觐至今仍保持每天练琴数小时的习惯，尤其是准备音乐会的时候，一天更是高达8小时的练琴时间。为了避免手部劳损，居觐总结了一套自己的方法：将练琴的时间分割成不同时段，劳逸结合，“每两小时是一个时段，练习一个小时，站起来活动一下，做做拉伸运动。因为总是坐着练琴，有一部分肌肉用不到，站起来活动一下这部分肌肉，可以让身体达到一种平衡的状态。”此外，她每周还会去做普拉提，锻炼一下平时不常用到的肌肉。

脑练、慢练，将难点拆分开练习

即便是成熟的演奏家，也会遇到技术难点。为此，他们投入了大量的练习时间，从而导致损伤。其实，攻克这些技术难点，不光是靠时间的累积，更重要的是要用脑、要掌握高效练琴的方法。

“帕格尼尼有很多技巧性比较强的作品，需要换指八度和十度的双音，这种手指距离比较宽，跨度大，长时间保持这个姿势，会让手觉得很不适。”小提琴演奏家党华莉认为，练习这样的曲目时，除了保持正确的手形、“少食多餐”之外，还要高效练琴。“在练琴之前要明确自己昨天解决了什么问题，今天要解决什么问题，还有什么问题需要解决。有时候遇到难点，要先搞清楚到底是左手的问题、右手的问题，还是两只手配合的问题？我们可能总是在不停地练它，但并不知道自己在练什么，所以要把大事化小，把它拆分开来，再分解着去练，有重点地去练。”

在接受北青报记者采访时，很多演奏家不约而同地提到了慢练。居觐认为慢练是一种练习的好方法。“我很享受慢练的过程，你可以把谱面上所有作曲家留下的知识和密码吃透。把它练透了以后，你再加快速度的话，出来的东西就是精品，而且也不累。其实任何的技术难点都可以通过慢练，通过音乐思维去解决。”

此外，在练琴之前做有效的热身也很重要。党华莉告诉北青报记者，她会在练琴或者上台演奏之前中速、慢速地练习曲目，或者练习单音音阶。“这种方法能有效避免拉伤，让身体快速进入状态”。

文/本报记者 田婉婷 统筹/刘江华