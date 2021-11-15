“剧本杀”健康发展 也要有一个好“剧本”

随着“剧本杀”的风靡，越来越多的年轻人沉浸于这种“社交+游戏”的体验之中。现在的“剧本杀”已经不限于案件推理，而是发展为玩家通过文字剧本或其他信息载体来实时角色演绎的游戏，形成了推理本、欢乐本、阵营本、机制本、情感本、恐怖本、演绎本、沉浸本等多种剧本类型。这一新兴市场的快速扩张，也伴生了入行门槛过低、审核把关缺失、版权保护不足等行业乱象，争议热度居高不下。

有人考证，“剧本杀”最早可以追溯到上世纪初英国盛行的真人聚会游戏“谋杀之谜”。有数据显示，2019年中国“剧本杀”行业市场规模超过百亿元，同比增长68.0%。预计2021年，我国“剧本杀”行业市场规模将增至170.2亿元。

任何一种流行现象的开启都不是无缘无故的，“剧本杀”是一种社交游戏，需要参与者具有一定的分析研判、逻辑推理、表达沟通乃至于表演能力，满足了现代人休闲娱乐、社交互动、展现智商、体现存在等多方面的需求。如果运作得好的话，具有线上线下双向发展可能。一定意义上讲，现在流行的“元宇宙”，就为“剧本杀”打开了一个想象级的空间。这个市场的爆发力，乃至对相关行业的改造，将是十分惊人的。

在看到市场一片红火的同时，也不要忽视行业乱象。从大的方向上讲，主要有安全问题和版权问题。在安全上，既有防火防疫等问题，也有剧本涉黄涉暴的问题。比如，一些不良商家为了吸引客流，会提供一些黄色、暴力的剧本。在版权上，剧本是消耗品，再好的剧本，有些玩家也只玩一些，由于生产能力和生产成本问题，导致“现在市场上抄袭现象严重”，版权问题得不到应有的重视。

顾名思义，“剧本杀”是建立在剧本基础上的，可谓是“得剧本者得天下”。反过来讲，“剧本杀”要健康可持续发展，本身何尝不需要有一个好“剧本”？如果纽扣不从一开始就扣好，则会产生一系列问题，乃至尾大不掉，积重难返，危及行业发展基础，带来灭顶之灾。比如说，在安全问题上，无论是消防安全还是疫情防控，都不能有丝毫大意；而在版权问题上，如果长期得不到正视，则很难吸引优质作者，随着产权保护网越织越密，更会因为抄近路、走小路而导致无路可走。

这就迫切需要有一个好剧本来指引行业发展。要知道能做什么、不能做什么，应该优先发展什么、如何去优先发展，尤其是在一些原则问题上，要把底线、红线、高线划出来。约束是最好的保护，规范是最大的鼓励。就拿剧本来说，只要行业把版权意识牢记于心，舍得在内容上投入，就一定能吸引高质量作者加入。作家丁力就认为，“剧本杀”让文学从虚拟回到现实，使读者能亲身“实践”与“体验”小说和剧本中的人物，成为身临其境的参与者，甚至是创作者。大量作家加入到“剧本杀”行业，从而开辟文学的又一个新战场，并非没有这个可能。

总之，“剧本杀”需要好剧本支撑，“剧本杀”健康发展也要有一个好“剧本”。期待这个行业从一开始就能走对路，更期待“剧本杀”能为文学创作趟路，给当前文学创作带来一个新的可能。