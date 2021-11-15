新冠感染日增五万 德国考虑加强应对

11月11日，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）报告德国过去24小时内新增新冠感染50196例，创疫情暴发以来最高纪录。在全德67.2%的人已经完成新冠疫苗接种的情况下，感染人数仍然急增，疫情形势严峻，但等待交接的看守政府权力受限，围绕新的抗疫举措，各方展开激烈争论。

尽管已经接种了1.14亿剂次的疫苗，但新冠病毒的传播速度仍比以往任何时候都快，这是德国难以接受却又不得不面对的事实。此前德国的三波疫情，即便高峰的时候，每日新增感染病例也鲜有超过3万。而现在，RKI报告了迄今最高的单日新增确诊人数。德国平均每10万人7天的发病率升至249.1。这一数字可以直观反映德国疫情的急剧恶化，因为一周前才到154.5，一个月前仅为66.5。

此外，德国新冠感染重症患者人数从一周前的2226例升至2739例，死亡率也再次显著增加。RKI报告过去24小时内因新冠感染而死亡的病例为235人。自大流行开始以来，德国已有97198人感染新冠病毒病亡，照此趋势，用不了多久就将越过10万人大关。目前德国60岁以上的人群中，完全接种疫苗的比例为86%，接种了加强针的约十分之一。因此，德国的当务之急是补上疫苗接种的缺口，并为老年人补打疫苗加强针。

德国著名病毒学家德罗斯滕教授指出，此轮疫情的发展较以往呈现出更为严重的态势。尽管有些民众已经接种过疫苗，但由于德尔塔病毒不断变异，依然有可能感染新的病毒，按照目前实行的措施，潜在的病毒感染者能相对自由地进入公共场合。因此，德罗斯滕呼吁制定更为严格的限制措施来应对即将到来的冬天。过去几轮疫情都证明，只有人们改变自己的行为方式，严肃对待疫情的威胁，才能取得成效。

即将卸任的德国总理默克尔对日益恶化的新冠疫情非常担忧，积极支持恢复免费日常新冠检测，并将召开联邦政府和州长联席会议，讨论抗疫措施的实施。德国大流行病紧急状态法将在11月底结束，最有望组阁的三党联盟社民党、绿党和自民党正在商议新法律草案，并提出一系列新的疫情控制措施。