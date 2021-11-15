积极加强青年婚恋观教育和引导（新视角）

随着时代变迁，年轻人的婚恋观悄然发生着变化。团中央网络影视中心与“青年之声”婚恋服务委员会此前联合发布的《当代青年群体婚恋观调查报告》显示，当代青年择偶更注重“内在的匹配度”，七成以上男性青年会主动追求爱情，女青年中主动追求爱情的占三成多。

同时，由于对异性交往、恋爱、爱情等情感问题不了解，近年来社会婚恋焦虑呈现年轻化态势。一些年轻人不知如何交朋友、不敢勇敢表达爱，未能树立起文明健康理性的婚恋观，久而久之，盲目恋爱、不愿恋爱等情形多了，甚至一旦感情受挫，容易走向极端。为帮助青年树立正确的婚恋观，国内很多高校陆续开设以恋爱、婚姻等为主要内容的情感教育选修课、专题讲座。今年全国两会期间，有政协委员建议加强青年婚恋教育。学生的追捧和社会的呼吁，反映出当前青年情感教育的缺乏，亟需树立正确婚恋观。

人类对爱和归属一直以来有所向往，很多人的情感经历正是从步入大学开始。然而当面对爱情时，并不是所有的青年学子都能表现得游刃有余。如何看待两性关系、如何与异性相处、如何处理情感问题……年轻人在恋爱过程中的不少怀疑、困惑、迷茫亟需科学指引。一位老师曾把婚恋课比作“百货药店”，里面有表白、恋爱启蒙、失恋疗伤等多种“药方”。试想一下，如果通过开设婚恋课能够引导有所需的年轻人理性看待爱情，找到适合自己的“药方”，何乐而不为呢？

当然也有一些担忧的声音。有人认为，大学毕竟是读书学习的地方，如果培养出大批恋爱高手，是否会影响学校学风与学生学业？俗话说，爱情是一门人生的必修课。青年迈向社会前，在婚恋情感问题上得到正确的教育和指导，为将来的婚姻家庭生活做好准备，也未尝不可。更何况，基于心理学知识的婚恋课绝非仅仅是教人谈恋爱，更多的是鼓励年轻人积极参与人际交往，丰富和健全自己的人格，培养创造、收获幸福的能力，而这种能力在他们今后的人生里与学习能力一样重要。

正确的婚恋观是家庭幸福的前提，幸福的家庭是社会和谐的基础。政府有关部门、家庭、学校、社会等多方主体应当正视青年的情感教育需求，给予更多支持指导，更好缓解他们的婚恋焦虑。针对青年人交友难，相关部门、群团组织要做好“服务员”，既要组织单身青年参加文体娱乐、兴趣培养、技能提升、社会服务等健康向上的集体活动，拓展青年社会交往的广度和深度，又要注意帮助他们转变对婚恋的一些错误观念。针对青年们恋爱中遇到的困惑，相关企业、机构要做好“引导员”，在严守职业道德和行业操守的同时，发挥心理咨询师、婚恋咨询等专业人员力量，结合青年特点对恋爱交友过程、婚姻家庭生活的心理和行为进行服务、指导，帮助青年解决实际问题，加强青年价值引导，鲜明抵制将“恋爱婚姻等同于物质交换”等负面的婚恋观。针对相关行业违法违规行为，职能部门要当好“监管员”，引导婚介机构等依法经营，规范服务。

学会如何去爱，是一种能力，也需要学习和提升。通过正确的教育和指导，相信更多年轻人能在人生路上学会如何爱自己、更好爱他人，树立起文明、健康、理性的婚恋观。