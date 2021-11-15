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小区燃气使用“安全阀”要拧紧（建议）

2021年11月15日08:09 来源：人民网－人民日报

　　入冬以后，多地燃气使用需求不断增加，然而一些地方的小区存在燃气安全隐患。有的燃气管网老旧，且经常被违章占压；有的在燃气管线周边开展其他工程，存在外力破坏风险；还有的是周边餐饮场所、社区居民在日常用气时，安全意识不强。这些都容易引发安全事故。

　　为确保安全用气，相关部门和企业要树牢安全发展理念，落实安全管理责任。一方面，对燃气设施设备及时养护和更新改造，加大对管、阀等燃气具产品生产、流通环节质量监督管理，从源头消除假冒伪劣产品使用；另一方面，强化对用户安全用气的指导服务，加强危险作业安全管控。尤其是餐饮等行业的生产经营单位，根据新修改的安全生产法的规定，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

　　此外，为避免危险，居民也应主动学习正确的燃气使用知识和方法。比如，使用符合国家标准的燃气具，经常检查胶管连接处是否牢固、胶管是否老化开裂，发现异常立即采取科学避险措施等。

　　四川绵阳市  唐加加


　　《 人民日报 》（ 2021年11月15日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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