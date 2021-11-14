国家卫健委：3~11岁人群接种新冠疫苗达8439.5万人

本报北京11月13日电（记者金振娅）在13日国务院联防联控机制举行的发布会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有指出，将继续推进重点人群的新冠疫苗加强免疫和3~11岁人群的新冠疫苗接种工作。目前，3~11岁人群已接种8439.5万人，力争在12月底完成3~11岁人群的全程接种工作。

据教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，3~11岁人群数量约为1.6亿，其中有一半开始接种。目前，18岁以上的学生新冠疫苗接种已达到95%以上。

当前，按照国家统一部署，我国大、中、小学正在稳步推进新冠疫苗的接种工作。“对于3~11岁以及11~18岁年龄段的孩子来讲，接种要求和国家整个新冠疫苗接种的方针一样，就是知情、自愿和同意的前提。”王登峰强调，学校要配合做好接种疫苗整个过程的服务和保障工作，让青少年能够安全、自愿地接种新冠疫苗。

对于北京、郑州等地报告的病例中有中小学生的社会关注，王登峰表示，对于中小学出现的新冠肺炎疫情，首先要启动新冠肺炎疫情防控的应急机制，这是对所有学校的基本要求，各地各校已经做了充分准备。应急预案首先要做到对涉疫的师生进行救治，同时对环境进行消杀，还要启动对相关密接者和次密接者隔离的问题，都要按照技术方案去严格落实。一旦学校涉疫，不仅要防止疫情在校内传播，还要考虑到不能因为学校里的师生外出给社会带来传播。

对于感染新冠病毒的儿童救治，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红指出，针对儿童特点，治疗手段和药物剂量不同于成人，目前大部分儿童相对症状比较轻，多数是轻型和普通型，因此专门派出儿科专家进行指导，同时当地也会组织儿童医护团队承担儿童诊疗的具体工作，特别注重对儿童的照顾和心理支持。

随着冬季的来临，新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险增加。吴良友介绍，本轮疫情波及全国21个省份，目前全国疫情整体趋于平稳。黑龙江黑河、河北石家庄、河南郑州、四川成都等地的疫情正逐步得到控制。辽宁大连、北京、江西上饶、云南德宏等局部地区的疫情仍需关注。

截至11月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗23亿7271.3万剂次，完成全程接种的人数为10亿7384.5万人。