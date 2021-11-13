国家卫健委：力争在12月底完成3-11岁人群的全程接种工作

人民网北京11月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，今年冬春季疫情防控将重点围绕“早、小、严、实、准”五个方面开展工作。

一是要抓“早”。坚持早发现、早报告、早处置，这是疫情防控的关键。要保持重点人群的“应检尽检”和发热门诊哨点的灵敏性，提高疫情监测的敏感性，发现报告的时效性以及应对处置的及时性。一旦发现本土聚集性疫情，迅速调集核酸检测、流调溯源、医疗救治等队伍赶赴现场，指导处置工作，赢得疫情防控的先机。

二是要抓“小”。国家卫生健康委将会同有关部门指导各地按照“从严从紧”的原则，全面梳理风险点，结合自身的实际，细化完善防控工作实施细则，对于意想不到的情形，要求地方要及时报告、及时处置，不放过任何风险环节，不放过任何可能的疑点。

三是要抓“严”。要严格按照技术规范组织开展入境人员的管理、闭环转运、隔离观察、核酸检测以及物品环境消毒，进口冷链食品管理等重点环节的工作。对于高风险人群，要严格实施闭环管理，加密开展核酸检测，坚决杜绝疫情的风险外溢。

四是要抓“实”。医疗机构、旅游景点、交通场站、餐饮单位、宾馆酒店等公共场所要落实好查码、测温、戴口罩等要求，对于已经赋黄码、赋红码的人员，既要动员群众自觉地落实防疫措施，更要发挥好各基层社区还有公共场所验码查码的作用，排查到位，管控到位，坚决杜绝“脱管”“漏管”的情况发生。

五是要抓“准”。在快速处置疫情的同时，我们要突出精准科学，更加精准地判定密接和次密接，划定风险区域，在隔离管控时，对于风险人群要完善赋码解码规则，做到“快赋快解”。在区域协查时，要科学界定好时空关系、风险等级，避免发生“误伤”的情况。在服务保障时，要提供更有针对性地服务和关怀，着力提高群众的满意度，努力以最小的成本取得最大的防控成效，尽最大可能减少对经济社会的影响。

吴良有表示，关于新冠病毒疫苗接种工作，根据今年下半年新冠病毒疫苗接种的安排，还有冬季疫情防控工作需要，将继续推进重点人群的疫苗加强免疫和3-11岁人群的新冠病毒疫苗接种工作，对重点人群要实现“应接尽接”。目前，3-11岁人群已经接种了8439.5万人，加强免疫已经接种4944万人，力争在12月底完成3-11岁人群的全程接种工作。同时，指导各地合理安排资源，统筹做好流感等呼吸道疫苗的接种工作，降低呼吸道传染病和新冠肺炎叠加流行的风险。各地也在结合实际情况，创新服务模式，合理设置接种单位，做好恶劣天气下的接种安排，方便群众接种。

吴良有提醒大家，尽量提前预约接种，减少现场等待的时间，接种时合理增加衣物，注意防寒保暖，继续支持疫苗接种工作。