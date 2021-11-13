国家卫健委：本轮疫情涉及21个省 累计确诊病例1379例

人民网北京11月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，截至11月12日24时，这一轮涉及21个省的病例，累计是1379例，经过精心救治，现在有300多例患者已经治愈出院。

郭燕红表示，这个过程中，累计重症患者85例，经过精心救治，66例都已经转为轻症，甚至有的已经治愈出院，对重症的救治，通过同质化、规范化的救治和专家的指导，以及“一人一策”，治疗效果还是非常不错的。

“甘肃最开始重症患者比较多，总数累计达到28例，但经过积极地救治，有25例患者都已经转轻或治愈出院。内蒙重症患者累计总数曾经达到24例，有22例已经转为轻症或者治愈出院。黑龙江重症的总数是12例，因为疫情发生时间比较短，治疗时间也相对比较短，现在有6例转为轻症或者出院，还有6例在继续治疗。所以，现在有19例重症患者仍在医院进行精心救治，整体病情还是非常平稳的。”郭燕红说。

郭燕红介绍，针对不同年龄段的患者救治，在诊疗方案当中专门进行了分类诊疗方案的制定。无论是对儿童还是对老人、有基础疾病的人，整体的治疗都是非常平稳的，效果也是非常好的，所以才有了在比较短的时间内有60多例患者已经转轻或治愈出院。从救治方面来讲，积累了一定的经验，在同质化、规范化诊疗方面，效果还是不错的。