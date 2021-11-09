新型新冠疫苗更易制造且无需冷藏

目前可用的大部分新冠疫苗都需要冷藏，且制造工艺复杂，这使它们难以广泛生产和分发，特别是在欠发达国家。据物理学家组织网近日报道，美国波士顿儿童医院的研究人员在最新一期美国《国家科学院院刊》上发表论文称，他们设计出一种新型疫苗有望改变这一现状，这种疫苗不仅更易生产，且不需要冷藏保存。

研究人员指出，在实验鼠身上，该疫苗对新冠病毒及其变异毒株产生了强烈的免疫反应。它可以被成功冻干，然后在不损失功效的情况下恢复原状。试验中，这种疫苗在室温下稳定有效地保存了至少7天。他们的最新技术不仅有助于填补全球新冠疫苗接种的空白，还可用于研制针对其他疾病的疫苗。

与当前的新冠疫苗不同，新款疫苗完全由蛋白质制成：由来自羊驼的抗体——纳米体以及新冠病毒与人类细胞受体结合的刺突蛋白部分两种成分组成。纳米体是这一疫苗的关键组成部分，它们被设计成靶向免疫系统中的关键细胞——抗原呈递细胞，这使刺突蛋白片段可以直接进入细胞，将其“展示”给其他免疫细胞，诱发更广泛的免疫反应。在小鼠实验中，该疫苗激发了强大的针对新冠病毒的体液免疫，刺激了大量靶向刺突蛋白片段的中和抗体，还诱发了强大的细胞免疫，刺激辅助性T细胞的生成，并集结了其他免疫防御系统。

该研究第一作者、诺瓦利娅·派西沙指出：“此外，我们还可以将整个刺突蛋白或病毒的其他部分连接起来，快速、轻松地修改疫苗以对付新冠病毒变异毒株。”

由于这款新疫苗是一种蛋白质，而不是像辉瑞和莫德纳疫苗那样的信使RNA，因此它更适合大规模生产。研究人员解释说：“我们不需要制造mRNA疫苗所需的大量技术和专业知识，生物制药公司在大规模生产基于蛋白的疗法方面拥有丰富的经验，这使新疫苗能在许多地点生产并就地使用。”

研究团队已为新技术申请了专利，希望与生物技术或制药公司合作，对其开展进一步测试，并最终进行临床试验。