@所有人 降温了，这些健康事项需注意

人民网北京11月9日电 （记者乔业琼）近日，我国各地陆续迎来强冷空气。当气温骤降时，人体若无法适应剧烈的冷暖变化，抵抗力就会下降。面对冷空气，不仅要多穿衣服，更要护好身体的“薄弱环节”，防患于未然，才能安稳过冬。

保护呼吸系统和心血管

在北京大学第三医院，近期前来就诊的患者明显增多。对此，医院急诊科主任马青变表示，立冬以后呼吸系统疾病增加最明显，包括慢性阻塞性肺病、流感、慢性支气管炎、哮喘等。此外，随着每年1月份前后流感高发，发热门诊也会迎来就诊高峰。

秋冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，气温降低有利于新冠、流感等病毒的存活和传播，存在传染病叠加风险。建议增强防护意识，不去人群密集、空气不流通的场所，注意保持室内空气流通，减少聚餐聚会。坚持科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、少聚集，与他人保持安全社交距离等。

还需注意的是，呼吸系统疾病高发也会促使心血管疾病发病率上升。中国中医科学院广安门医院心血管科副主任、副主任医师张振鹏介绍，肺炎、上呼吸道感染是心脏疾病的重要诱发因素，对于心脏功能不好的患者尤其是老年患者，呼吸系统的感染甚至是第一诱因。

“随着气温降低，人体外周血管比平时明显收缩，能直接导致人体血压升高，回心血量增加，心脏负担比平时加重，容易导致高血压、心脏病患者症状加重，应时刻加以注意。”张振鹏说。

外出加强防范 做好保暖工作

老年人、孕产妇、婴幼儿的抵抗力普遍比较弱，尽量不接触传染病患者，在大风降温的天气要减少外出。 如必须外出，建议选择中午温度较高的时候到室外活动，多穿衣物，特别注意头颈部、腹部与足部保暖。

另外，对于肠胃较弱的人来说，尤其要特别注意保暖，根据气候的变化及时增减衣服，防止腹部受凉。平时注意暖胃养胃，多喝热水，少吃冷食，按时吃饭。起居规律，切记不要熬夜，也不要思虑过度。

在降雪降温天气外出时，因道路湿滑，极易出现积雪及道路结冰现象，建议尽量乘坐公共交通工具，少骑自行车或电动车，尤其是老年人，要谨防跌倒，远离、避让车辆，注意安全。

此外，随着冬季取暖期开始，还需预防一氧化碳中毒。

适度锻炼 做好健康监测

低温天气时，心血管疾病患者最好不要去晨练，等温度相对升高时再外出，尽量保持心态平和，保持规律的生活习惯。坚持遵医嘱服药，控制好血压、血糖及血脂水平。

良好的心肺功能是健康的基石，中国中医科学院西苑医院副院长徐凤芹表示，心肺功能好的人不会轻易感到疲倦，工作效率更高，心血管病发病率也更低，所以一定要戒烟、戒酒，远离高脂高盐高糖饮食，养成健康的生活习惯。

“一些轻微的疾病变化出现时患者可能感觉不到症状，建议高血压患者至少在早上起床后量一次血压，密切关注数据变化。”张振鹏表示，对于有高血压病史的患者来说，如果出现胸闷气短、呼吸困难、胸疼，严重头晕等症状，应及时就医。

此外，中医认为，秋冬阳气收敛，不应过度劳作。建议合理作息、科学锻炼，推荐健身操、太极拳或跳舞、打球等运动，增强中枢神经系统的体温调节功能，提高人体抗寒能力。（来源：综合北京市疾控中心、科技日报等）

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