“买买买”与“不要买”应当交流互鉴

丰收

双十一的第一波快递已经开箱，第二波紧接着安排上，购物狂欢早已从一天延长为一个月。在这个各路商家使尽浑身解数的大促氛围中，不买点什么仿佛就“错过了一个亿”。然而，在“买买买”声音高涨时，却有一群人说“不要买”，他们来自某平台的“消费主义逆行者”小组，这里有近30万人，尝试对购物这一行为进行反思与审视。

每年双十一，电商平台和商家都会借此机会进行大促，很多消费者会趁着商品集中打折优惠“买买买”。总体来说，这种购物狂欢节可带来双赢或多赢局面。不过也有例外情况，比如上述小组近30万人较另类，在今年双十一选择“不要买”，与一些消费者疯狂“买买买”形成鲜明对比，有点像“一半是火焰，一半是海水”，耐人寻味。

买与不买，完全是个人自由。买与不买，也各自都有理由。据悉，加入“不买组”的人，有践行极简主义的，有单纯为了省钱的，还有一些求劝退的。讨论比较多的，还是关于某类物品买不买的话题。由此看出，这30万人“不买”，缘于生活、消费、节约等理念不同。在思想观念多元化的今天，出现这种“不要买”人群也是正常现象，不必对此感到诧异。

实际上，疯狂“买买买”与“不要买”走了两种极端。前者的弊端是，在双十一期间面对各种打折促销诱惑时缺乏理性、过度消费，比如某些商品可买可不买，最后还是买了；某些商品过量采购，造成了浪费或者影响消费品质。最近，就有人自曝，“去年双十一囤的货，我现在还没有用完”，类似这样的例子，每年双十一期间都会出现，有待反思。

后者的弊端是，尽管“不要买”的理由不同，但可能有一些共性，比如，缺乏生活物资储备意识，不利于应对生活的不确定性。就眼下来说，无论是突发的零散疫情，还是出现极端天气等，都可能影响正常生活或者生活品质。这也是商务部鼓励家庭储存一定生活必需品的原因。再如，多数商品在双十一是真打折，错过这种购物机会一定程度上会增加生活开支。

笔者以为，过于疯狂的“买买买”人群与过于理性的“不要买”人群，应当相互交流借鉴、取长补短。前者应该从后者身上看到消费冷静的一面，以控制自己的购买欲，尽量按需采购生活相关商品，没有必要大肆囤货。后者要从前者身上看到必要的储备意识、聪明的消费意识，从而让生活更安稳，消费成本更低。

消费是一门“经济学”，什么时候该买、买什么买多少、什么时候不该买，只有具备经济学常识，才能在自身财力有限的情况下享受更好的生活。对于绝大多数普通消费者来说，双十一无疑是购买生活必需品的最佳时机之一，可以节省一定的消费成本。不过也要擦亮眼睛识别商品是真打折还是假打折，同时根据收入、储物空间、实用性等因素下单。

双十一对消费者显然是一次考验。从“不买组”人群角度而言，究竟坚持“不要买”，还是在诱惑面前出现动摇，就是一种考验；而对“买买买”人群来说，面对各种极具诱惑力的优惠促销，能否保持理性，就是最大考验。此外，双十一期间，电商平台和商家是否诚信经营、有关部门监管履职是否到位，也是一种考验。希望各方都能在考验中得高分。