健身品牌应当“减脂增肌”

眼下，诸如Keep、超级猩猩、乐刻等运动品牌，让居家健身、按次付费、24小时全时段营业等新模式走入健身市场，改变和重塑着消费者对健身房的传统认知。仔细观察不难发现，这些品牌都是在保留“健身”核心功能的基础上，努力去除传统健身房的某些弊端，扩充服务内容，提升服务质量。可以说，这类健身品牌受到消费者青睐，是因为其自身也在“减脂增肌”。

杜绝推销，还消费者一片净土。如今，一部分健身房的“强制推销”仍为人诟病。原本应提供场地、设备、指导，却变成推销课程的场所，游说办卡、一次性购课等状况颇为常见，导致不少消费者心中“健身房”已不是“强健体魄”的代名词。究其原因，是竞争愈发激烈，许多经营者将增加客源、提高营业额视为唯一生存之道，不得不提高办卡量、增加订课量。“能办多少卡、卖多少课、续多少费”成为员工的绩效考核标准。然而过度推销非但不能吸引用户，反而会消磨大众好感。加之“卷钱跑路”者屡见不鲜，更让消费者多了几分疑虑。而在新近火起来的健身模式中，从小程序里购课，按次付费，消费者无需面对过度推销，健身时多了一分轻松自在。

打破空间限制，健身场所无处不在。为了获得科学指导、利用专业器材，“去健身房健身”似乎是理所当然。然而，相信不少人遇到过以下情形：搬家后距离太远不便再去原来的健身房、想健身又懒得出门。凡此种种让我们不禁思考：健身，为什么只能在健身房进行？尤其是新冠肺炎疫情暴发后，线下健身房暂停营业，那么，可以居家办公、学习，难道不能居家健身吗？诚然，不少练习需要专业器材，但也有相当一部分拉伸、有氧和无氧运动，无需复杂器械，在家也能完成。把健身场景搬回家，手机APP为其提供了可能。只要课程足够简洁、清晰、丰富，寻一个角落，配合手机应用软件就能科学运动，空间不再对健身造成限制。

拓宽健身时间，让“碎片化”健身成为现实。在健身房里泡上一两个小时，对于任何一位健身人士来说都不难实现，这主要是由于除去锻炼，换衣、冲澡、收拾等也要花费时间。然而，当下生活节奏快，人们作息具有不确定性与随机性，难以抽出完整时段用于健身。而且，大家锻炼时间相对重合，难免出现某一高峰时段，健身房人员拥挤、设施临时紧缺，或是赶不上健身房开放时间等，这些遭遇往往打击消费者健身积极性。为此，运用健身APP的“碎片化”健身模式和24小时健身房，适应了消费者对时间的弹性需求。点击一下开启键、暂停键，随时都可以健身；无论深夜还是清晨，酣畅淋漓地锻练不再是说说而已。

现在，传统健身房趋于饱和，但新式健身模式仍是一片蓝海，品牌方应当“减脂增肌”，革除原有弊端，挖掘增量市场，重新回归纯粹的“健身”功能。