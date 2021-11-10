诺华：推动多发性硬化治疗迈向“精准治疗”时代

11月8日，在第四届中国国际进口博览会期间，上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科主任管阳太、诺华制药（中国）中枢神经治疗领域负责人陈浒做客人民网·人民健康会客厅，针对多发性硬化诊疗手段的创新进展、罕见病用药可及性等话题展开分享探讨。

上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科主任管阳太（左二）、诺华制药（中国）中枢神经治疗领域负责人陈浒（右一）

管阳太介绍，作为罕见病之一，多发性硬化是一种复发性、致残性的中枢神经系统自身免疫性疾病，高发于20岁至40岁中青年女性。如未能得到及时有效的治疗，患者在经历多次复发与缓解后，可能出现不可逆的神经退行性病变，最终导致瘫痪、失明等严重残疾。他认为，缓解和复发是多发性硬化的主要特点。其治疗的最终目的是控制疾病进展。尽早启动疾病修正治疗，可以在一定程度上降低复发率，延缓疾病进展，改善患者的生活质量。

据介绍，管阳太所在的上海交通大学医学院附属仁济医院，针对多发性硬化等神经免疫类疾病的规范诊疗和管理也积累了很多优秀经验做法。一是建立了疾病数据库，其中包括临床资料和疾病诊疗标准；二是组建专业团队开展专科门诊，并进行重点项目研究，助力提升身体免疫性疾病的诊断水平和治疗效果。

陈浒表示，诺华始终致力于为患者带来创新治疗方案。近年来，诺华在多发性硬化治疗领域持续发力，助力多发性硬化实现全人群、全病程覆盖和管理。“本届进博会上，诺华携多发性硬化领域又一创新靶向药物亮相，这款产品有望今年会在中国获批上市，推动多发性硬化治疗迈向‘精准治疗’时代。”陈浒介绍。

“今年是诺华连续第四年参展进博会，聚焦‘创新、合作、贡献’，全方位展示创新药物和疗法、与医疗生态圈的深入合作，以及对中国患者、社会和经济所做出的贡献。”陈浒表示，除了在多发性硬化领域不断推出创新产品，诺华也积极与医疗生态圈中的伙伴紧密合作，运用科技力量，探索更好的医疗解决方案，为行业带来积极改变。

陈浒介绍，进博会期间，诺华与飞利浦签署了战略合作。诺华将充分发挥双方在医药健康和医学人工智能领域的优势，通过推动影像技术的创新，提高多发性硬化的诊断技术，进一步缩短多发性硬化确诊周期，提高诊断率。