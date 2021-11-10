＠“双11尾款人”：一时冲动付了定金，还有“后悔药”吗？

新华社重庆11月9日电（记者周凯、于晓苏）一年一度的“双11”电商购物节即将到来。在商家们各种补贴券、广告、折扣的“狂轰滥炸”下，很多消费者一时冲动交了定金，之后却发现定金是不能退的。不少“双11尾款人”提出疑问，交了定金还有退款的“后悔药”吗？

重庆市民陈女士是网购达人，在10月下旬某电商平台的第一波抢先购期间，就把自己的“购物车”塞得满满的，并支付了定金。几天后，她发现有两件衣服可穿的机会不多，便想退掉，但店铺客服告诉她，支付的定金无法退还。

商家为什么可以不退定金？西南政法大学民商法学院教授、中国法学会民法学研究会副会长谭启平介绍，定金不同于预付款、保证金、押金、订金等。今年1月1日起施行的《中华人民共和国民法典》（下称民法典）第五百八十六条、五百八十七条规定：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金。

记者看到，某电商平台的“双11”消费者规则，专门对“定金”作出说明：“定金主要用作购买预售商品时确定购买名额，担保合同履行；支付定金后，买卖双方应自觉遵守民法典相关规定，当合同不能履行时，除不可抗力外，应根据双方当事人的过错承担违约责任。”

那消费者交了定金后还能退款吗？谭启平教授表示，民法典第十一条规定，其他法律对民事关系有特别规定的，依照其规定。《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条规定，经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由。重庆市消费者权益保护委员会工作人员罗兰介绍，如果消费者支付定金后想退款，可先履行合同约定，在支付完尾款后，保持商品完好，在电商平台上申请“七天无理由”退货。

但罗兰也提醒，上述法律条款还规定鲜活易腐的商品、在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等商品不适用无理由退货。因此，消费者不要过度依赖“七日无理由退货”，要提前了解商品退货规定，以免造成经济损失。

记者采访多家电商店铺客服人员了解到，对于已经交付定金的预售商品，消费者在交付完尾款后，如保持商品原状、不影响二次销售，并符合“七天无理由”退货的相关规定，商家可以退货退款。

“双11”是消费维权的高发期，重庆市消费者权益保护委员会日前发布“双11”消费提示，温馨提醒消费者做理性“尾款人”，应根据自身实际需求合理消费，注意阅读红包、优惠券的使用规则，并保存好聊天记录、快递单等相关证据，如与商家发生纠纷可向电商平台、消协组织或市场监管部门投诉维权。