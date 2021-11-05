规则难坏“尾款人” “双十一”还能不能好好购物

随着“双十一”大幕的拉开，一年一度的“购物狂欢节”再次来临。与之同时来到的，是商家在促销商品时的各类规则——跨店优惠券每300减40；店铺优惠券满200减30；预付定金50元享两倍优惠，加购指定商品满200减20……

复杂的折扣计算方法让消费者眼花缭乱，也让很多远离数学多年的消费者，不得不重新拾起“九年义务教育的成果”来应对。但在这个过程中，依旧有各类乱象频出：明降暗涨、拒不退换、半夜付尾款等一系列“神操作”，让很多消费者不得不感慨“双十一还能不能好好买东西了？”更让人哭笑不得的是，很多早先付了定金的消费者在付款那一刻才发现，当下的价格，竟然比自己付了定金后的“尾款价格”还要便宜，这让很多人大呼“上当”。

种种乱象的产生，既源于部分商家对诚信原则的违背和法律意识的淡薄，也有部分平台监管不力、放任自流的因素。现实中，一些短视的商家抱着“捞一笔”的心态参与类似的促销活动，这虽然可能在短期内获得不错的收益，但类似违背市场交易诚信原则的做法，终究不是长久之道。况且，此类行为在某种程度上还有违法违规之嫌。

就拿一些商家“明降暗涨”的行径而言，若一旦被证实，则涉嫌欺诈。对此，《消费者权益保护法》明确规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应赔偿消费者相应的费用。

此外，一些号称是特价的商品会在售卖时标注“概不退换”的字样。这无疑加重了消费者的责任，而这些责任本不该由消费者承担。此时，消费者的正当权利被置入一种“强行让渡”的境地，而这也是违法的。

《消费者权益保护法》就规定，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定。

既然法律有相关规定，为何类似现象在现实中还是大量存在？这是因为，经营者利用了普通消费者对相关法律的不熟悉。这中间的信息不对称加剧了消费者的劣势地位。与此同时，执法力量薄弱，监管机制不完善也是重要因素之一。

另外，对于这些套路，很多人都有“多一事不如少一事”的心态，并且懒得与商家“扯皮”。很多消费者还担心，若因此类小事“惹恼”经营者，个人的信息会遭到泄露。此前，因为一个差评引发冲突的情况不在少数。

这就要求，有关方面要加强对平台、经营者及物流等方面的监管，切实保护消费者个人信息。近日，《个人信息保护法》正式落地实施，执法机关要对此类行径予以严厉打击，并以案释法。别让这些额外因素影响消费者维权。

当然，我们也期待平台能够进一步畅通消费者的维权路径。对平台而言，检举、投诉侵害消费者权益的行为不是洪水猛兽，“堵不如疏”的道理不用再赘述。就此去看，平台不妨进一步完善相关机制，加强与执法机关的合作，帮助消费者维权。长远去看，这也能加强消费者对平台的认同。

在此也要奉劝一些“心机商家”，与其让消费者辛辛苦苦辨析“规则”，不如踏踏实实经营。毕竟，市场交易中的善意假设一旦被消耗殆尽，就会引发消费者的抵触情绪。

说到底，消费者遵循市场经济的逻辑，认同商家的正当促销手段，也愿意为此埋单，但若用过多的套路引起消费者内心的反感，反而得不偿失。少些套路，多点真诚，让“双十一”的购物轻松些吧。