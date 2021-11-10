迎战德尔塔毒株 中医药“甘肃方剂”再发力

“11月8日，全省共出院15人，累计治愈出院33例，现均在定点康复医院进行康复观察。”在11月9日召开的甘肃省新型冠状病毒肺炎疫情（第二十二场）新闻发布会上，甘肃省卫生健康委党组成员、副主任、新闻发言人张浩就患者救治情况作了通报。根据通报，甘肃省本轮疫情发生后，中医药“甘肃方剂”参与到预防和救治的全过程。

据了解，去年疫情发生时，甘肃省坚持中西医结合、中西药并用，注重发挥中医药在“治未病”中的预防作用、在医疗救治中的独特作用、在疾病康复中的调理作用，在甘肃省、外省及国门之外新冠肺炎预防和患者医疗救治方面取得了显著成效。本轮疫情发生后，甘肃中医药再次发力，与西医联动，参治新冠肺炎。

“甘肃省首例病例确诊后，省中医院于10月21日，紧急派出中医药专家进驻甘肃省定点救治医院，让中医药第一时间参与确诊病例救治。”甘肃省抗击新冠肺炎疫情专家组组长、中医药防治专家组组长、省中医院院长、中医主任医师张志明教授介绍。

针对甘肃省新冠肺炎疫情防控形势，10月21日晚，甘肃省新冠肺炎疫情中医药救治专家，会同国家医疗救治指导组中医药专家和省内知名中医药专家，共同研究制定了《甘肃省中医药预防新冠肺炎方（2021版）》，由甘肃省卫生健康委印发，在甘肃省范围内调剂使用。

张志明介绍，“甘肃方剂”包含多个方药。它是指甘肃省中医药新冠肺炎防治专家组在总结治疗经验的基础上，尊崇传统中医药理论，结合现代医学研究方法凝练出来的系列防治方药。

《甘肃方剂》针对此次的德尔塔病毒特点和甘肃此次疫情发病时间，科学研究，适时调整了方药组成。

“在‘扶正避瘟方’的基础上，根据当下北方寒冷干燥的特点，在原方中去掉了温爆的苍术，减少了易苦寒伤阴的连翘用量，加入了滋阴润燥止咳的沙参。”张志明说。同时新冠病毒作为RNA病毒，突变性强，专家组在中医理论指导下，依据气候、季节等因素，确定候选药味后，利用计算机辅助药物设计技术和大数据分析，对药味与病毒的针对性进行评估，优选了50多味候选中药，根据德尔塔变异株感染宿主受体S蛋白的变位点L452R、T478K，采用现代计算机辅助药物设计进行全成分的虚拟筛选，最终优化出贯众、芦根两味对变异株更具针对性的药味，以提高预方效果。

“这一波疫情确诊患者中老人较多，年纪大基础病也多。而德尔塔毒株具有传播速度快、病毒载量高、病情进展快等特点，给救治工作会带来一定难度。”甘肃省中医院老年病科副主任、中医主任医师雷作汉表示，开展中西医联合治疗，临床效果不错。

甘肃省抗击新冠肺炎疫情中医药防治专家组成员、甘肃省中医院重症监护室副主任张参军也参与了确诊患者的救治工作，“我了解到许多患者在服用‘甘肃方剂’后，食欲增加、排便畅通，咳嗽咳痰等症状减轻，感到很欣慰”。

“中医治疗，降低了轻症患者转重症的几率；中西医结合治疗，有效阻断了重症病例向危重症发展。”甘肃省中医院急诊科主治医师吕娟说。

“省中医院还将加大‘甘肃方剂’的生产力度，继续生产‘岐黄避瘟汤’。”据甘肃省中医院党委书记郭峰介绍，预计到本月末，该汤剂生产总产量可达12万袋。