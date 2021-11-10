千年瑰宝放异彩 中医药传承创新发展提质增速

新冠肺炎疫情发生以来，中西医结合、中西药并用，成为中医药传承精华、守正创新的生动实践。中医药全程深度参与疫情防控救治，有效降低了发病率、转重率和病亡率，提高了治愈率，为抗击疫情、守护人民群众生命健康作出重要贡献。

2019年10月，全国中医药大会召开，《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》（以下简称意见）发布，为中医药发展“把脉”“开方”。两年来，中医药传承创新发展取得了哪些新进展？中医药如何进一步融入百姓生活？

近日，国家中医药管理局围绕这一主题举行新闻发布会，从浙江、广东、山东等省的实践，一窥我国中医药传承创新发展全貌。

传承创新发展“加速跑”

浙江出台《浙江省中医药发展“十四五”规划》，系统推进中医药高质量发展；广东开展中医药强省和粤港澳大湾区中医药高地建设；山东强化中医药管理体系建设，市、县两级管理机构中医药科室数和人员编制数大幅增加……中医药传承创新发展“驶入快车道”。

国家中医药管理局新闻发言人王思成介绍，自全国中医药大会召开、意见印发以来，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，各部门围绕综合改革、教育教学、中药注册、科技创新等重点领域研究出台配套文件，29个省份印发意见的落实举措，18个省份新修订了地方中医药条例。

坚持中医药发展规律，加快中医药特色发展，各地发挥特色优势、百花齐放——

广东开展中医“经典病房”建设，运用纯中医治疗手段开展危急重症救治；山东实施“学经典、用经方、传经验”的“三经传承”战略，建设多个中医药传承基地和工作室；浙江将中药产业列为全省产业大脑建设试点“揭榜挂帅”目录，支持中药龙头企业开展数字化车间、智能工厂建设……

新冠肺炎疫情发生以来，中西医结合、中西药并用，更是成为中医药传承精华、守正创新的生动实践。中医药全程深度参与疫情防控救治，有效降低了发病率、转重率和病亡率，提高了治愈率，为抗击疫情、守护人民群众生命健康作出重要贡献。

中医药文化氛围日益浓厚

抗击新冠肺炎疫情中医药的深度参与和广泛宣传，让广大群众对中医药有了更多的认识、建立了更深的信任。

记者从国家中医药管理局了解到，“十三五”期间，中国公民中医药健康文化素养水平逐年提高，2020年达到20.69%，较“十三五”初期增长近8个百分点。其中，2020年涨幅最大。

国人中医药健康文化素养的提高，也与各地在中医药文化传承和普及方面的举措密不可分。

据山东省卫生健康委副主任、中医药管理局副局长庄严介绍，山东省擦亮“儒医文化、扁鹊故里、针砭发源地”三张齐鲁中医药文化名片，举办尼山世界中医药论坛；2021年开展“千人千场中医药文化科普知识巡讲活动”2500余场，受益群众达25万余人。

浙江围绕搭建中医药文脉传承与文化传播载体，打造“浙派中医”文化品牌；广东创作中医药文化纪录片、电视连续剧、动漫作品，引发积极反响；多地开展“中医中药中国行——中医药健康文化推进行动”……中医药文化氛围在全社会日益浓厚。

基层服务“最后一公里”更通畅

中医药服务因其“简、便、验、廉”的优势，在基层有着广阔空间。近年来，各地补短板、强基层、推创新，在完善中医药服务体系方面不断发力。

“十四五”时期，各地还将采取哪些举措，让中医药服务基层群众的“最后一公里”更加通畅？

庄严介绍，山东将实施基层中医药服务能力提升工程，打造“15分钟中医药健康服务圈”；推进社区卫生服务机构、乡镇卫生院100%能提供中医药服务。

广东省卫生健康委副主任、中医药局局长徐庆锋说，广东将在全省实现县办中医医院全覆盖，30万以上常住人口县二甲中医医院全覆盖；全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师；强化基层中医药适宜技术推广，确保基层中医馆能够提供6类以上中医药适宜技术服务。