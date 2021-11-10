卡牌“盲盒”盯上学生市场 警惕未成年人购买成瘾

近日，不少小学生因为购买奥特曼卡牌，花费上千元、甚至3000元的大额支出，造成家庭矛盾，有的甚至引发报警、投诉。

北京青年报记者调查发现，除了奥特曼卡牌外，还有更多的如现金盲盒、文具盲盒等盯上了小学生的钱包，而这些商品大多质量较差，盲盒开出的商品可能令孩子的零花钱血本无归。对此，消保委建议，警惕“文具盲盒”引发孩子购买成瘾。家长要做好引导和教育，学校也要重视校园出现的各种限量版概率型商品攀比，避免孩子滋生赌博心态。此外，生产和销售各类盲盒产品的商家，不要进行此类产品研发和宣传销售，影响青少年心理健康。

纠纷

10岁孩子花千元压岁钱买奥特曼卡牌店家否认诱导销售

日前，杭州的樊女士发现，自己10岁侄子的房间里多了许多卡片，原来，他趁爸爸妈妈出差时，就拿存下的压岁钱去买卡片，不到一个月就花了上千元。她表示，这种卡片销售类似于“盲盒”，商家不断推出所谓的稀有卡片，越贵的卡包抽到好卡的几率就越大，这种诱导性的推销方式很容易让小朋友们着迷。“我侄子在家长不知情的情况下多次进行了大额消费，商家不但没阻止，甚至还可能存在诱导消费，应该把钱退回来。”

店主表示，自己每次都有询问，小朋友都说是家里人同意的，不可能小朋友买张一二元的卡片还要先打电话联系对方父母。小孩子买这么多卡片回家，家长没及时发现阻止，应该是家教的问题，不能怪商家。

樊女士只能选择到辖区派出所报警。警官通过现场监控发现，樊女士的侄子最近一次到店购买时就花了上百元，且使用的都是百元整钱。警方将双方带回派出所后，又联络了市场管理部门和街道调解员共同进行调解。最终，店主赵某退还了1000元，并赔礼道歉，双方纠纷到此结束。

攀比

想被认可和喜欢而消费

卖家有“挂羊头卖狗肉”嫌疑

无独有偶，另一家长称，自己的孩子目前就读小学三年级，之前一直喜欢购买奥特曼卡片，每年消费上千元。在学校老师的严厉禁止下，班级奥特曼卡片风潮过去了。可是，现在班级又开始流行文具盲盒，为了抽取到某一个隐藏款送人，孩子居然连续购买了24支笔的套装20套，总价2000余元，已经完全成瘾。

经过调查，孩子并非真正喜欢或者为了该款产品的实用功能才买，而是因为在他们学校拥有隐藏款或者稀有款的同学，就拥有了在同龄人中的话语权，同学之间的社交因为盲盒而发生了变化。一个孩子想要被别人认可和喜欢的心理可能比成年人更强烈也更单纯。他们选择了一条最为轻松的捷径，就是拥有最稀有的盲盒文具，并用其来交换友谊，交换话语权。

北青报记者调查发现，卡牌盲盒深受学生喜爱，有学生表示已经因此购买了几千元的卡牌，依然没有集齐全套。卡牌还可以对战使用，学生中也形成了一种游戏和攀比的风气。在电商平台，这种卡牌的售价从2元到399元不等，月销量在5万元以上的店铺很多。不过，在社交网络上搜索“奥特曼卡牌”，则更多的是对“盗版”“低价”“质量差”等问题卡牌的控诉。

除了奥特曼卡牌外，还有更多的如现金盲盒、文具盲盒等盯上了小学生的钱包。北青报记者看到，一家售卖“现金网红抽钱盲盒”的商家整箱出售盲盒礼包，售价100多元包括100个抽奖盒，卖家声称其中有价格不等的现金。不过，买过的消费者则表示，他开出的商品并非为流通的人民币，而是在每张纸币的左下角印有“样本”字样的印刷品。另一位买家评论：“血亏”。

此外，还有一种文具盲盒也是看准了学生市场。一家店铺的介绍显示，根据包含文具的数量不同，文具盲盒的售价从7.8元至26.8元，还可以一次性购买50件。“根本就不是图片上的笔，收到的笔只值一元钱一支”。收到货品的买家对此表示不满，认为卖家大有“挂羊头卖狗肉”的嫌疑。

声音

专家：消费者警惕虚假宣传

经营者必须承担法定质量担保责任

中国消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江对北青报记者表示，这种抽盲盒的玩法以一种娱乐或游戏的形式，诱导消费者付出高额费用，却得不到与其付出相匹配的价值。而且这其中很多购买者都是自控力相对较弱的年轻人，有的甚至是未成年人，很容易被诱导非理性消费。

盲盒消费反映出部分年轻人过于追求新奇、投机和刺激的非理性消费观念。年轻人自控力相对较弱，容易被诱导非理性消费。有的年轻消费者完全出于好奇或盲目跟风，在购买“盲盒”等所谓的盲盒消费方面投入大量金钱，最后往往不能买到相应价值的商品。消费者要理性消费，不要被一些所谓的盲盒噱头所迷惑，免得花了高价钱，既没买到愉悦的心情，又没买到物有所值的商品。

浙江省宁波市消保委发布的提示称，近期接到数起咨询及投诉，均与概率性产品——盲盒文具、奥特曼卡片相关。为了抽中小概率的特别款、隐藏款、限量款，孩子频频向家长索要零花钱用于购买盲盒商品，导致精神恍惚影响学习，甚至产生家庭矛盾。在此，宁波市消保委发布消费警示，警惕“文具盲盒”引发孩子购买成瘾。家长在孩子出现盲盒购买冲动初期就要做好引导和教育，必要时和学校及老师取得联系，培养孩子正确的社交理念和荣辱意识。学校也要重视校园出现的各种限量版概率型商品攀比，和家长紧密合作给盲盒热降温，避免孩子滋生赌博心态。此外，生产和销售各类盲盒产品的商家，不要进行此类产品研发和宣传销售，影响青少年心理健康。

此前，中消协也发文称，由于各行各业商家都发现盲盒市场有利可图，都希望来分一杯羹，除最初的玩具外，餐饮、美妆、文具、图书等诸多消费领域也都掀起了“盲盒风”，消费市场上随处可见盲盒的身影。但盲盒市场也存在诸多问题，其中包括：商家涉嫌虚假宣传，到手货品与宣传不符。盲盒与普通商品相比，具有很强的信息不对称性，消费者只能依靠商家的广告宣传来选购，这就很容易被商家的夸大商品价值、虚构中奖概率、颜色款式不符等虚假宣传所误导。

此外，商家过度营销，消费者易中套“上瘾”；产品质量难以保障，假劣、“三无”产品时有出现；消费纠纷难以解决，售后服务亟待改善等问题也存在。

对于商家以盲盒的特殊性拒绝“7天无理由退换货”服务，中消协也表示，无论是按照正品销售还是附属品销售，盲盒本身的基本属性都是商品，经营者都必须承担法定的质量担保责任。一方面，要保证产品来源可靠、链条完整，杜绝“三无”产品和仿冒品；另一方面，积极履行退货、更换、修理等经营者义务，不得以“附赠品”“抽奖品”等借口免除应当承担的质量保证和售后服务义务。

本组文/本报记者 温婧 统筹/余美英