要引导孩子从“文具盲盒”抽身

据本报报道，在一些连锁文具店或文化用品店内，都能买到笔、橡皮、笔记本等各类文具盲盒，价格在5元到30元不等，成为中小学生的时下新宠。

包装上印的是深受孩子喜爱的动漫形象，盒子里装的是日常学习的必需品，售卖地址是学校附近的文具店货架。种种设计和安排，透露出文具盲盒的精准目标群定位。作为潮流文化的新形式，盲盒消费本身带有很强的随机性和信息不对称性。但若是打起青少年的主意，利用他们的好奇心、盯上他们的零花钱，这样的生意经就念歪了。

文具盲盒，带有一定的趣味性，但也容易令身心发育尚不成熟的学生们沉迷，有可能激起攀比之心，甚至诱导孩子频繁购买。单次购买盲盒价格并不昂贵，一旦成瘾，开销不少。买文具本是为了辅助学习，如今却要搭上远超文具本身的花销及额外的时间和精力，并可能对盲盒产生痴迷和依赖，由此树立错误的消费观。无论从哪个角度说，都不利于学生的健康成长和学习生活。

不只是文具盲盒，当下市场上流行的卡片盲盒、图书盲盒、游戏盲盒，均锁定青少年人群。对于这类盲盒销售的监管，法律还处于空白地带。最新修订的《未成年人保护法》第五十九条规定:“学校、幼儿园周边不得设置烟、酒、彩票销售网点。”盲盒与彩票一样，都带有一定的博彩性质，是否归入学校周边的禁售行列，值得探讨。

盲盒营销已经带来诸多乱象，不能一直躲在监管盲区。学校和家长也应该加强对孩子消费观的教育，及时把学生们从花里胡哨的盲盒猜想中唤回。