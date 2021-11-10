门诊费用跨省直接结算超600万人次

本报北京11月9日电 （记者李红梅）随着覆盖面不断扩大，办理手续简单便捷，门诊费用跨省直接结算人次快速增长，越来越多群众从中受益。国家医保局最新统计数据显示，截至9月底，全国门诊费用跨省直接结算人次已超过600万，达到606.36万人次，医保基金支付比例达到54.6%。

目前，所有省份和新疆生产建设兵团全部启动普通门诊费用跨省直接结算，实现每个省份至少有一个统筹地区联网接入。截至9月底，全国门诊费用跨省直接结算定点医疗机构数量为3.46万家，定点零售药店数量为6.05万家。1—9月，跨省直接结算606.36万人次，涉及医疗费用15.23亿元，基金支付8.31亿元，基金支付比例为54.6%。

办理跨省普通门诊就医直接结算需要先备案。参保人可在线下经办机构办理备案，很多地方也已开通线上办理渠道。截至9月底，所有省份和新疆生产建设兵团均已启动统一的线上备案服务。434个统筹地区依托国家异地就医备案小程序和国家医保服务平台APP实现异地就医备案跨省通办。今年1—9月，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案43.51万人次。已办理跨省住院费用直接结算备案的参保人，同步开通普通门诊费用跨省直接结算服务，无需另外备案。

《 人民日报 》（ 2021年11月10日 17 版）