中国太保举办科技赋能暨养老服务高峰论坛

11月8日，“智保新未来 康养赋精彩——中国太保寿险科技赋能暨养老服务高峰论坛”，在国家会展中心（上海）举办。据悉，本次论坛邀请到了财经、科技、康复、养老等领域专家出席，就科技助推保险行业转型、赋能养老服务等议题开展交流探讨，并见证中国太保与新风天域集团合作签约。此外，中国太保旗下中国太保寿险现场发布《2021太保智慧康养白皮书》，描绘5G时代太保智慧养老社区新蓝图。

论坛主办方中国太保寿险总经理蔡强在致辞中表示，希望依托进博会这一国际化的平台，与专家学者、业界大咖共同探讨，如何实现“老有所养、亲有所护”的话题，为建设中国健康养老事业添砖加瓦。

腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏以《“数实融合”推动保险生态创新发展》为主题，畅谈腾讯发挥互联网科技企业的优势与经验，为保险业打造发展增长新引擎的方案与展望。知名财经媒体人秦朔分享了他对当前世界经济形势的分析，以《不确定年代的价值选择》提出在百年未有之大变局年代如何做好个人保障与养老规划。太保家园品牌代言人、著名文化学者、观复博物馆创办人马未都以《文化与科技》为主题，从人类文明演变以及科学技术发展两方面，讲述当今时代所面临的机遇和挑战，以及由此对生活品质尤其是养老生活产生的影响。

除了嘉宾主旨演讲之外，本次论坛还进行了一场精彩的跨界圆桌对话。上海杉泰健康科技CFO马戈、商汤科技智能产业研究院主任刘志毅、上海市第一康复医院院长周明成围绕“科技赋能康养”主题，对康养领域中科技如何更好地赋能服务、提高养老生活的幸福感分享了各自的理解、实践与展望。

本次论坛上，中国太保和新风天域集团签订股权合作协议，以新风天域集团康养板块为基础展开合作。据介绍，该板块核心运营品牌已覆盖国内多个省市的康复医院和基于长护险的居家养老护理业务。本次合作将有助于中国太保大健康发展规划的进一步落地实施和健康管理生态圈的构建成型。作为医疗康养领域的开拓者和引领者，双方还将以此为契机，通过优势互补，携手增强服务健康中国战略的能级，共同发挥作为行业头部企业应有的责任和担当。

中国太保和新风天域集团签订股权合作协议。受访者供图

此外，现场还发布了中国太保寿险编撰的《2021太保智慧康养白皮书》，立足当代中国老龄化问题，借鉴国际经验，提出未来康养综合体应提供的价值。重点围绕“太保家园”的实践，从“精神关怀、生活娱乐、智慧健康、运营保障”四大维度描摹未来太保智慧康养智能综合体蓝图框架，提出相应的技术架构、标准与展望，为“太保家园”提供智慧化解决方案的同时，也为保险业探索智慧康养新模式提供太保样本。

中国太保相关负责人表示，该集团将始终聚焦客户需求，以技术创新为支撑，以人文关怀为理念，积极布局保险+健康养老服务，为客户提供全生命周期的风险保障和有温度的养老体系。