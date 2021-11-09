澳优携多款新品及全新品牌IP形象亮相进博会

11月5日-10日，中国国际进口博览会连续第四年在国家会展中心（上海）举行。期间，澳优以“更优营养 更好生活”为主题，携旗下佳贝艾特、海普诺凯1897、能立多品牌亮相，并同时展示了澳优全新品牌IP形象。

全球化产品彰显中国乳企魅力

与往届一样，在食品与农产品展区，澳优的展位依旧吸引了不少观展者驻足观展、咨询。“近10年来，澳优通过海外并购、全球智慧链整合、新建工厂等方式，完成了完整的产业链布局并在实践中不断得到完善，为澳优产品走品质化、差异化、高端化路线奠定了坚实的基础。今年我们参展的商品，可以说是澳优多年来稳步坚持全球化发展的丰硕果实。”澳优董事长颜卫彬表示，进博会的召开，让澳优有机会与国际乳企巨头“同台竞技”，不仅充分显示了澳优全球化的深度布局成果，而且也向来自全球的观众展现了中国乳业在国际舞台上的影响力。

清晰的品类管理、更多元的产品矩阵、更系统的产品体系，可以看出，澳优的产品功能与服务正逐步聚焦到更专业、细分的领域当中，为满足新时代背景下不同人群的多样营养需求提供了更多的优选。

全新品牌IP形象——“澳小优”C位出道

为更好地展示澳优全球品牌形象、传递品牌文化、与消费者搭建一个更便捷的沟通桥梁，本次参展，澳优全球品牌IP形象——“澳小优”也首次亮相。

“澳小优”采用拟人化的卡通形象，并运用澳优经典的蓝白橙三色设计。来自宇宙的“澳小优”是各种奶的狂热爱好者，也是具有洁癖的“萌宝”、探索精神的旅行家，更是因爱好而生的科研专家；在性格设定上则定位为一个阳光、温暖又不乏幽默风趣、给人以安全感的角色。澳优执行董事吴少虹表示：“一直以来，澳优始终践行‘向优向上、无惧挑战’的品牌理念，多渠道、立体化与外界进行沟通。‘澳小优’的设立将让澳优的品牌形象有更具象化的承载。未来‘澳小优’将与澳优的品牌建设更深度地结合，希望‘澳小优’的到来，能够将澳优的品牌温度与内涵更精准地传递给大家，给我们的用户带去更多的快乐与美好。”

除新品和品牌IP亮相外，今年澳优展台还特别增设“更优营养、更优环境、更优生活”的ESG理念展示区，全面展示澳优在产业链共赢、质量与创新、社会责任、营养与健康等关键议题上的担当、策略方针以及倡议。

“更优营养”是生活的一方面，“更好生活”是生活的方方面面。澳优董事长颜卫彬表示，“作为一家高度国际化的中国乳企，澳优将借助进博会的溢出效应，以‘全球营养，呵护成长’为使命，持续开拓国内国际两个市场，加快营养健康食品企业对外开放探索创新，深化营养健康产业国际合作，扩大中国营养健康食品企业在世界上的影响力。”