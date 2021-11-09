雀巢杨燕涛：本土化创新 为中国的母婴健康提供科学解决方案

在第四届中国国际进口博览会上，雀巢汇聚全球19个国家的275款产品参展，为国内消费者带来健康美好的饮食体验。雀巢中国大陆婴儿营养医务运作和科学事务负责人杨燕涛向人民网·人民健康表示，雀巢婴儿营养将持续深耕中国的母婴营养市场，联合科研机构、营养专家等多方力量，为中国的母婴健康提供更多、更完整的科学解决方案。

雀巢中国大陆婴儿营养医务运作和科学事务负责人杨燕涛。受访者供图

“今年是雀巢连续第四年参展进博会，在展台众多亮点中，雀巢母婴展示了在全球研发方面的众多前沿成果，为中国有特殊需求的母婴提供更多的解决方案。”杨燕涛表示，雀巢将通过进口更多全球高附加值产品及服务，为其在华深度本土化发展提供进一步补充，响应“健康中国2030”，覆盖消费者全生命周期的饮食营养需求，满足从婴儿到成人、从个体到家庭、从家人到宠物伙伴等各类消费群体。

“雀巢拥有食品行业优秀的全球科研网络，致力于全生命周期不同阶段所需营养的研究，特别是针对生命早期1000天营养与健康需求的研究。”杨燕涛介绍，2011年，雀巢携手北京大学开展的“明”（MING）研究，是国内较早大型针对中国的母婴营养状况及母乳成分的研究。目前取得的阶段性成果，已在一些产品的研发设计中使用。

杨燕涛表示，目前，雀巢正在联合相关研究机构计划开展“明”（MING）研究2.0版，针对中国特殊医学状态下母乳成分的深入研究，以了解特殊群体宝宝在营养上的不同需求并提供更加全面和科学的营养解决方案。同时，雀巢还联合相关结构开展关于婴儿生命早期肠道菌群发展的母婴队列研究，观察肠道菌群对孩子生命早期健康的影响，为产品配方研发及解决方案优化提供充分科学依据。

在关注婴幼儿过敏性疾病预防方面，杨燕涛指出，中国婴幼儿过敏发病率近年来呈现不断上升趋势，对婴幼儿生长发育带来了一定影响。雀巢在上海启动的RASH研究项目，将从全新的角度为适度水解乳清蛋白配方对婴儿AD（特应性皮炎）的预防作用及机制提供科学支持。未来，雀巢将会整合更多的全球科技研发资源，开展更多的专项研究，呵护中国宝宝健康成长。