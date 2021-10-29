本报电 （记者王美华）近日，以“全民健康与健康促进——新视野新视域新视角”为主题的2021年人口健康学术年会在南京召开。

中国人口与发展研究中心副主任刘鸿雁在会上表示，了解人口健康问题的发生、发展、影响因素、控制手段，可以有效降低健康问题对日常生活的影响，降低健康问题对国家经济社会发展的影响，提升群众生活质量，满足群众对美好生活的向往。

中国人口学会会长翟振武指出，健康是人类的永恒追求，本届年会旨在强调我国全民健康战略目标和全民共享公平可及的健康促进服务。要实现这一目标，需要立足两个方面：健康服务要惠及全民；健康服务要覆盖全生命周期。

国家卫健委人口监测与家庭发展司一级巡视员闫宏在会上表示，我国人口发展正在经历阶段性变化，加强生育支持和母婴健康研究是提升人口素质的重要基石；人口老龄化是当今世界面临的共同课题，加强老年健康研究是积极应对人口老龄化的应有之义。以“一老一小”为重点完善人口服务体系，推动实现适度生育水平和积极应对人口老龄化，事关中华民族的伟大复兴和永续发展。

大会期间，各界专家学者围绕“人口健康与社会发展”“生育支持与母婴健康”“健康促进政策与实践经验分享”等议题展开深度交流和讨论，为推进“健康中国”建设提出多项创新性建议和设想。本次会议由中国人口与发展研究中心、中国人口学会人口健康专业委员会、江苏省人口学会主办，由江苏省卫生健康发展研究中心、南京邮电大学高质量发展评价研究院、南京邮电大学人口研究院共同承办。