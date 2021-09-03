GE医疗携多个国产创新成果参展服贸会

9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在京启幕，健康卫生服务专题作为今年服贸会8个专题之一，以“数字健康 创新融合”为主题，于9月3日-7日在北京首钢园区举办。GE医疗携多款产品和数字化解决方案悉数亮相。

服贸会GE医疗展台（受访者供图）

“北京是GE医疗在中国发展的大本营。”GE医疗全球总裁 Kieran Murphy 在服贸会“北京日”开幕仪式上发表视频贺词时表示：“GE在中国的合资公司‘航卫通用电气’在经开区。目前，北京正在大力推动建设一个更加开放、更加高效的营商环境，产业支持、人才激励政策相继出台，努力培育具备竞争力的产业集群，促进创新创业发展。这些利好政策和良好的产业氛围成就了北京高质量快速发展。GE医疗将积极增加投入，继续扩大在北京的投资规模，持续将全球最先进的产品带到这里。”他表示，以精准医疗、大健康产业和智能制造产业为主的GE医疗将充分把握全新发展机遇，持续深化全面国产、数字赋能、合作共赢三大战略，满足高端、基层和非公立医疗市场不断增长的需求。

“未来，GE医疗将发挥自身优势，以信息化、智能化为驱动，突出‘创新+制造’业态，打造具有全球影响力的高精尖医疗产业阵地，构建具有首都特色、高端创新引领的现代产业体系。“GE全球总裁表示。