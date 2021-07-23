洪涝灾害后需要警惕哪些传染病？专家这样分析

人民网北京7月23日电 （记者乔业琼）洪涝灾害发生后，由于饮水饮食卫生状况恶化、环境污染、病媒生物孳生、人群接触机会增加及抵抗力下降等因素影响，容易发生各种传染病。为此，人民网采访北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾，为广大网友讲解传染病防治的相关知识。

李侗曾表示，在洪涝灾害后，极易发生肠道传染病，这是病原体经口侵入肠道并引起腹泻和/或其他脏器及全身性感染的一类疾病。主要有细菌性痢疾、霍乱、伤寒和副伤寒、其他如沙门菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、致病性大肠杆菌、耶尔森氏菌等细菌引起的细菌性感染性腹泻病、病毒性腹泻病，以及寄生虫腹泻病等。

“此外，甲型肝炎、戊型肝炎等其他肠道传染病在洪涝灾害的环境下也很容易传播。”李侗曾说。

“因此，选用清洁、安全的水源和食物非常重要。”李侗曾建议，喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水，不喝生水。食物要煮熟煮透，生熟分开，餐具须清洁并消毒后使用，进食前要洗手。不吃腐败变质或被洪水浸泡过的食物，不吃淹死、病死的禽畜、水产品等。

“如果出现断电情况，冰箱冷藏食品超过4个小时，冷冻食品超过24小时，很可能已经变质，也不建议继续食用。”李侗曾说，万一出现发热、腹泻等症状，千万别凭经验用药，要尽快寻求医生帮助，以免耽误病情。

“在条件允许的情况下，要及时做好环境卫生。”李侗曾说，首先，对室内外环境进行彻底的清理，做到先清理、后消毒、再回迁。其次，排除积水，清除污泥和垃圾杂物。第三，打开门窗，通风换气，清洗家具，清理室内物品，必要时对房间墙壁和地面进行消毒。

“还需要警惕的是自然疫源性疾病，这是在自然条件下长期存在、在野生动物间流行，并在一定条件下会感染人类的疾病。”李侗曾说，重点要预防肾综合征出血热、钩端螺旋体病、流行性乙型脑炎、疟疾、血吸虫病、鼠疫、炭疽、布鲁氏菌病等疾病。

李侗曾说，暴雨后地上的积水中有许多细菌、病菌，长时间浸泡在污浊的水中，尤其是双脚皮肤有破溃，细菌就可能趁虚而入，从皮肤伤口进入皮下淋巴管，从而引发皮肤感染。

“另外，糖尿病患者的皮肤也很容易发生感染，感染后更容易扩散。如果感染控制不及时，还容易产生局部皮肤溃疡，久治不愈。”李侗曾说。

因此，李侗曾建议，尽量减少不必要外出，如需外出，尽量穿上胶鞋。趟过积水回家后要及时清洗皮肤，出现破损要及时消毒。如果皮肤出现红斑、水泡、瘙痒等症状，要及时就医。