美敦力顾宇韶：加大本土化投入 助推本土医疗高质量发展

“今年是美敦力第四次参加进博会，我们设置了七大主题展区，其中不乏世界首展和亚洲首展的产品。”第四届中国国际进口博览会期间，美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶做客人民会客厅时表示。

顾宇韶指出，得益于进博会的溢出效应，美敦力取得了丰硕成果。他说：“过去三年，我们的众多前沿疗法技术受到了广泛关注，加速了在中国的落地。例如，去年展出的美敦力脊柱智能导航机器人今年8月获批上市，刚刚完成了战略合作的签约仪式；首届参展的无导线起搏器，目前已开展了超过3000例临床植入。今年，我们带来了超过60项医疗科技创新成果，包括美敦力新一代的介入心脏瓣膜和亚洲首展的用于心脏房颤介入治疗的钻石头房颤消融系统。我们希望将前几年的展品变为今年的商品，希望通过这些先行的展示，加快产品的落地进程。”

“医疗行业正在往数字化、智能化和微创化的方向发展，只不过，这些技术需累积到一定程度后，才能实现质的飞跃。就像美敦力提出的‘骨科智能手术一体化’的理念，通过结合我们的智能手术机器人平台，让‘复杂手术简单化、简单手术标准化’，不断提升治疗水平和医疗可及性，在造福患者的同时助力分级诊疗的推进与健康中国的建设。”顾宇韶说。

另外，顾宇韶表示，社会办医是实现分级诊疗的重要组成部分，美敦力非常支持中国提出的“分级诊疗”的理念。他说：“我们成立了区域增长举措部门，专注于为基层医疗体系、非公医疗领域提供创新疗法和先进技术；还成立了非公医疗市场销售技术服务的支持团队，加速推动美敦力创新疗法的可及性，保障患者的健康安全。”

继在上海开设创新中心后，今年6月，美敦力又在成都开设了在中国市场的第二个创新中心。针对“双创新中心”的发展规划，顾宇韶介绍，美敦力既希望通过这两个创新中心，让医疗专业人士快速了解公司的先进术式和创新器械，帮助其精进临床专业技能；其次，还希望通过这两个开放式平台聚集合作伙伴，共同探索快速提升医疗创新水平的方案，打造更好的健康医疗产业生态。他进一步表示：“这两个临床培训创新中心是我们在中国的两张名片，在这里，我们一年可以培训将近12000至15000人次的医疗专业人士，让我们的产品和疗法深入基层，真正践行美敦力‘减轻病痛、恢复健康、延长寿命’的使命。”

最后，顾宇韶强调，近两年中国在大力提倡产业创新，医疗健康行业切身体会到市场资本的追逐以及创新的热度，这些都让美敦力更加坚定实施本土战略，加速本土创新，携手更多合作伙伴，推动优质医疗服务可及，为中国医生和患者提供更优质、高效的医疗解决方案。