美敦力与多家医院达成脊柱智能导航机器人合作意向

11月6日，美敦力携MAZOR X脊柱智能导航机器人登陆第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”），在现场，同来自全国多家医院的代表达成了战略合作意向，加速这一创新成果在中国落地。

MAZOR X脊柱智能导航机器人合作意向启动仪式

美敦力全球高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶表示：“期待能与更多中国合作伙伴携手并进，互联互通，加快更多医疗科技解决方案引入与本土化，助力解决中国医疗领域最关键的挑战，更好地服务中国患者未尽需求，共创共享健康中国。”

从展品到商品，多维价值加速推动骨科高质量发展

在第三届进博会上首次亮相的美敦力MAZOR X脊柱智能导航机器人，在今年8月正式于中国上市，产品市场化的步伐大大加快。据了解，通过此次进博会上的合作意向战略签约，将推动MAZOR X进一步的应用与普及，提升临床医生和患者的体验感与获得感，助力医疗服务能力与骨科专科实力的提升，打造骨科高质量发展的“助推器”。

“医院高质量发展首先需要实现技术、管理革新和服务更新，进博会为我们提供了一个走近全球前沿医疗科技和发展理念的窗口。”上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真表示，“此次合作意向的签订，不仅是计划引入一台高科技的手术机器人，也期待对医院骨科学科建设、科研能力和医疗服务能力的提升发挥积极作用，当好医院高质量发展的排头兵，更好地解决老百姓多层次、多样化的医疗需求。”

从疗法到生态，聚合推进本土骨科创新生态建设

此次进博会上，美敦力宣布正式启动MAZOR X脊柱智能导航机器人规范化培训中心（以下简称为“规培中心”），依托针对机器人手术的规范化培训课程和全国性临床示范中心，促进智能机器人的普及与下沉，提升优势医疗资源可及性，进而推动中国医疗服务更高质量、更多价值的跃升。

规培中心还将搭建在智能手术机器人领域的国际学术交流平台，开展围绕机器人手术的多中心研究项目与学术合作项目，全面升维骨科临床医生的动能，激发中国医生在机器人领域的探研能力，触发更多临床创新的转化，提升学术国际影响力，助力从高度和广度两方面打造中国骨科医疗新标准。

据悉，MAZOR X的本土化项目现已启动。美敦力将聚焦中国临床和患者未尽需求，对MAZOR X脊柱智能导航机器人的软硬件功能进行本土化创新。未来，美敦力还将联合产学研医合作伙伴，合力打通需求—研发—转化的创新闭环，打造智能骨科创新生态圈，以更多本土创新惠及中国乃至全球患者。

美敦力副总裁、美敦力中国骨科与神外业务总经理于婧表示：“我们期望不止是为中国带来前沿科技的产品，更能帮助建立更高的骨科手术医疗标准，培育一个智能骨科行业创新生态，逐步将源于中国骨科领域的创新成果推向全球市场，共创健康福祉。”