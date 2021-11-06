美敦力携全球首秀亮相第四届进博会

11月5日，第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海拉开帷幕。据了解，本届进博会上，美敦力以全新品牌形象亮相，围绕“生命因科技不凡”主题，带来超过60项全球领先的医疗科技创新成果。在与行业共享智能化、数字化、微创化的全球医疗科技趋势的同时，传达美敦力以先进医疗科技应对人类健康挑战的决心，和对中国医疗市场的信心。

“中国将成为全球最大的医疗市场，并且有望成为下一代医疗科技和解决方案的重要创新基地。”美敦力董事长及首席执行官杰夫·马萨（Geoff Martha）表示，“我对中国医疗健康行业的未来充满期待，美敦力将携手合作伙伴，助力实现‘健康中国 ’战略，为中国和全球患者提供更加创新、更加可及的医疗解决方案。”

近日，美敦力在全球范围内启用全新品牌，并在大中华区启用新品牌标语——“生命因科技不凡”。借助进博会，美敦力以全新品牌形象展示企业承诺和多款创新前沿产品，集中体现了智能化、数字化、微创化的全球医疗科技趋势，其中包括：首次在全球范围内展出的Evolut FX TAVR系统，采用黄金作为显影标识，植入过程清晰可视，让“不开胸的瓣膜置换术”更精准；DiamondTemp Ablation System钻石头温控冷盐水灌注射频消融系统则在本届进博会上完成亚太首秀，所采用的钻石材料能更好地控制消融安全温度；Percept PC作为可自动识别大脑疾病状态的脑深部神经刺激器，将脑深部刺激术疗法带入数字时代。

“减轻病痛、恢复健康、延长寿命”是美敦力不变的使命和初心。美敦力始终致力于加速引入创新医疗科技产品，促进优质医疗服务广泛可及，造福更多中国患者。进博会为全球创新产品与科技提供了一个展示交流的平台，助推了创新产品的引入和落地。在此次进博会现场，美敦力集中展示了过去三年的“进博溢出成果”，包括被媒体誉为“全球最小心脏起搏器”的Micra，如今已成功在中国开展了约3000例植入；和已在中国成功获批上市的 MAZOR X 脊柱外科智能导航机器人等一系列往届展品。

进博会期间，美敦力将通过一系列专题活动，深化与行业伙伴的协同合作，共享新发展格局下的新机遇，探讨加速落地、服务中国患者的更多可能。“进博会的持续举办充分展现了中国政府对扩大开放、推动双循环战略的积极态度，也为广大跨国企业注入了强大的信心。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶表示，“首次以全新品牌形象亮相进博会，标志我们面对全球健康挑战所展现出的雄心与愿景，和努力创造产品之外更积极的社会影响，实现每位患者回归健康生活的愿望。”