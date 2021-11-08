H5N8病毒肆虐全球，我国家禽为何“独善其身”

记者11月7日从中国农业科学院哈尔滨兽医研究所获悉，该所陈化兰院士团队最新研究发现，对家禽业杀伤力巨大的H5N8亚型禽流感病毒，虽然于去年底今年初通过天鹅传入我国境内，但并未引起我国家禽禽流感疫情暴发。相关研究结果近日以《H5N8亚型禽流感病毒的时空传播、生物学特性及我国当前使用疫苗的保护效果》为题在《中国科学生命科学》杂志（英文版）在线发表。

2020年以来，H5N8病毒在欧洲、亚洲20多个国家引发近2800起家禽和野鸟疫情，导致3300多万只家禽死亡或被扑杀，给全球家禽养殖业造成巨大经济损失。为科学防控H5N8禽流感疫情，陈化兰院士团队对此展开研究。

该团队在2020年9月至2021年6月间采集并分析了41172份家禽拭子样品和317份野鸟样品，分离到36株H5N8病毒，其中22株来自野鸟，14株来自鸭和鹅。

这些病毒分为两种基因类型，溯源发现第一种类型病毒于2021年1月由天鹅传入中国；第二种类型病毒于2020年10月由天鹅传入我国，随后传播给我国境内16种野鸟和一些地区的鸭和鹅。

研究发现，这些病毒对鸡高度致死，对鸭温和，对小鼠致病力因毒株而异。更重要的是，我国家禽养殖场中常规免疫的鸡和鸭可完全抵御H5N8病毒攻击，由此解释了H5N8病毒肆虐全球，为何中国家禽可以“独善其身”。

鉴于在野鸟中广泛存在的H5N8病毒会对家禽和公共卫生构成持续威胁，本研究强烈呼吁高风险国家对家禽进行H5疫苗免疫，有效阻断病毒由野鸟传入家禽，保护人类生命健康。