第二十二届中食展开幕 好丽友携“新朋友”齐亮相

5月18日，世界食品全产业链大会暨第二十二届中国国际食品和饮料展览会（简称“中食展”）在上海新国际博览中心开幕。

近年来，随着人们生活方式的不断升级，食品消费逐渐呈现健康化、品质化趋势，中国休闲食品产业迎来加速发展的窗口期。由于“90后”“95后”人群已成为线上快速消费品的主力消费人群，潮流有趣、食用便利、方便携带的休闲食品，也成为了各大食品企业瞄上的新“战场”。

好丽友展位。受访者供图

展览会上，休闲食品品牌好丽友携多款新品亮相。“好丽友这次参展的产品都是新品，积极创新是促进企业高质量发展的重要方式。未来，我们将依托多元化布局为消费者提供更多更有价值的服务，力争从传统休闲食品企业逐步发展成国际化综合性食品企业集团。今年是‘十四五’开局之年，作为深耕休闲食品市场20多年的老兵，好丽友也在谋求转型升级。”好丽友公共事务部总监张晓艳介绍，随着人们生活水平的提高，大众对营养健康、医疗保健方面的需求也大幅提升。今年年初，好丽友同鲁抗医药成立合资公司，正式进军生物医药领域，将充分利用双方在各自领域的品牌影响力和业务网络，更好地为中国消费者服务。