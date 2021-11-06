官方回应是否考虑放弃或者停止新冠病毒“零容忍”政策

(抗击新冠肺炎)中国官方回应是否考虑放弃或者停止新冠病毒“零容忍”政策

中新社北京11月6日电 (记者 李纯)就中国是否考虑放弃或者停止新冠病毒"零容忍"政策，中国国家卫生健康委员会疾控局副局长吴良有6日在北京回应表示，今冬明春疫情防控形势复杂严峻，我们将继续坚持严格的疫情防控措施，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障，巩固来之不易的防控成果。

当日，中国国务院联防联控机制就进一步做好外防输入有关情况举行发布会。有记者提问，在什么样的标准和条件下，中国可能考虑放弃或者停止"零容忍"政策。

对此，吴良有回应称，一年多来，我们始终坚持将人民至上、生命至上作为疫情防控工作的根本出发点和落脚点，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，建立了常态化精准防控和局部疫情应急处置相结合的工作机制。

他指出，根据流调溯源结果，武汉暴发疫情以来，国内发生30余起本土聚集性疫情均由境外输入引起。“我们做到了及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。发现一起疫情就彻底破灭一起疫情，确保完全阻断疫情传播，确保国内疫情形势保持总体平稳。”

吴良有说，实践证明，中国“外防输入、内防反弹”的总体防控策略和一系列防控政策措施是符合国情和疫情防控科学规律的，很好地统筹了疫情防控和经济社会发展。

“当前，全球疫情特别是中国周边国家的疫情波折反复、居高不下，今冬明春疫情防控形势复杂严峻，我们将继续坚持严格的疫情防控措施，筑牢‘外防输入、内防反弹’的坚实屏障，巩固来之不易的防控成果。”吴良有强调。(完)