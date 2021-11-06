宁夏一3岁新冠确诊小患者治愈出院 医护充当“临时父母”

小朋友治愈出院。 杨迪 摄

11月5日晚7时许，经过“临时妈妈”“临时爸爸”们14天的精心治疗和护理，宁夏一名年仅3岁2个月的新冠肺炎确诊小患者治愈出院。

截至目前，本轮疫情中宁夏已有4名患者治愈出院。

据了解，该名小患者于10月23日确诊为新冠肺炎确诊病例(普通型)。目前，小患者满足体温恢复正常3天以上、呼吸道症状明显好转、肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善、连续两次呼吸道标本核酸检测阴性(采样时间至少间隔24小时)的条件，经专家组研判，符合出院条件，顺利从宁夏回族自治区第四人民医院出院。

小朋友治愈出院。 杨迪 摄

据了解，宁夏成立了由10名医护人员组成的儿科救治专班，为小患者在医疗、营养、心理等方面提供全方位的治疗与呵护。

“我们的医护在为小朋友治疗的同时，还要充当‘临时妈妈’和‘临时爸爸’。”宁夏回族自治区第四人民医院医教科科长张丽玲说，经过14天的相处，小患者和医护人员相处得非常融洽。

小朋友治愈出院。 杨迪 摄

之后，小患者还将送往银川急救医院接受14天的隔离医学观察。据介绍，救治专班前期已与该医院就小患者的基本资料、生活习惯、起居喜好进行了对接。“小朋友能够出院，我们特别激动和欣慰，希望小朋友可以健健康康地成长。”张丽玲说。(记者 杨迪)