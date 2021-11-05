共探大健康产业创新发展 国药控股与华为签署战略合作协议

11月4日，国药控股与华为签署战略合作协议。根据协议，双方在打造医药新零售、智能制造和数字化转型等开展深度战略合作，助力健康中国战略实现，更好地满足基层百姓的医疗健康服务需求。国药控股董事长、党委书记于清明，国药控股总裁、党委副书记刘勇，华为高级副总裁、中国区总裁鲁勇，中国区副总裁、华为云中国区总裁张修征等出席活动并见证签约。

签约仪式现场。受访者供图

于清明指出，国药控股、华为在“十四五”开局之年签订战略合作协议具有深远意义，双方将在大健康全产业链推进全方位合作，探索数字化转型、医药新零售、医药智能制造，以及医养康养等领域的创新融合，推动行业高质量发展。

鲁勇由衷感谢国药在疫情期间对华为的大力支持，为数万名华为海外员工的生命健康安全提供了坚强后盾，解决了将士们艰苦奋斗的后顾之忧。国药控股大力推动全面数字化转型，极大地促进了医药健康产业的智慧化进程。国药控股与华为借助此次战略合作的契机优势互补，结合国药控股领先的医药供应保障体系和华为的ICT技术与服务能力，共同造福于国家、社会和老百姓，在大健康产业发展与创新等领域持续深入合作。

刘勇表示，国药控股与华为合作由来已久且不断深入。国药控股专注于药品医疗器械流通及综合服务领域，致力于成为卓越的科技型、创新型全球医药健康服务提供商。双方积极响应国家战略，进一步加深创新合作，推进医药新零售、数字化转型等领域的持续联合创新，将为公众提供更方便、快捷的医药健康服务。

张修征进一步表示，华为与国药控股的战略合作可谓“水到渠成”。在数字化转型紧密合作的基础上，华为云将利用自身在基础设施与技术创新领域的能力、在行业数字化转型领域的经验积累，与国药控股一道重点探索医药新零售等创新领域，打造可复制推广、能更好服务百姓健康生活的创新零售模式。